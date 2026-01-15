李대통령 “내부 분열하면 국익도 못 지켜”… 여야 초당적 협력 당부

오늘 여야 지도부 간담회 앞두고

국제 정세 혼돈 속 실용외교 강조

국내 정치에 책임 정신 발휘 당부

이재명 대통령이 15일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2026.1.15.

청와대통신사진기자단

2026-01-16 6면

이재명 대통령은 15일 “우리 내부가 분열하고 반목한다면 외풍에 맞서 국익을 지킬 수가 없고 애써 거둔 외교 성과조차도 물거품이 될 것이 분명하다”며 초당적 협력을 당부했다. 여야 지도부 초청 간담회를 하루 앞두고서다.전날 일본 순방을 마치고 귀국한 이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 수석보좌관회의에서 “연초부터 중남미·중동 등을 중심으로 세계 정세가 소용돌이치고 있다”며 이같이 말했다.이 대통령은 “이런 가운데 우리는 주변국인 중국, 일본과의 연이은 정상외교 통해 경제·문화 협력의 지평을 한층 넓히는 의미 있는 성과를 거뒀다”고 평가했다. 이어 “국제질서의 불확실성이 증폭될수록 역내 평화와 안정이 긴요하다”며 “그렇기 때문에 상호존중과 이해를 바탕으로 갈등 속에서도 균형점을 찾고 호혜적인 접점을 늘려가는 지혜로운 실용외교가 어느 때보다 중요하다”고 했다.이 대통령은 “특히 지금은 국내정치의 역할도 더없이 막중하다”고 강조했다. 그러면서 “작은 차이를 넘어 국익 우선의 책임 정치 정신을 발휘해 국민의 삶과 나라의 내일을 위한 길에 힘을 모아주시길 당부드린다”고 했다.이 대통령은 오는 16일 청와대에서 여야 지도부를 초청해 오찬 간담회를 진행한다. 국민의힘 지도부는 불참할 가능성이 높지만 오찬은 예정대로 진행한다는 방침이다.이 대통령은 오찬에서 국정 운영의 주요 방향과 최근 중국·일본 순방의 성과를 공유하고 국회의 협조를 요청할 것으로 보인다. 아울러 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 의혹, 통일교·더불어민주당 공천헌금 특검, 행정 통합 등 정치 현안도 논의될 전망이다.박기석 기자