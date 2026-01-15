[포토] ‘단식 시작’ 장동혁 대표

1 / 7 이미지 확대 장동혁 대표, 국회 본회의장 앞 단식 시작 국민의힘 장동혁 대표가 15일 국회 제헌국회의원상 앞에서 공천헌금?통일교 특검 수용을 촉구하며 단식에 돌입하고 있다. 2026.1.15 연합뉴스

국민의힘 장동혁 대표가 15일 국회 제헌국회의원상 앞에서 공천헌금·통일교 특검 수용을 촉구하며 단식에 돌입하고 있다.온라인뉴스부