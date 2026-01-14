장동혁 “대전·충남 합쳐놓고 논의하자는 것은 정치공학적 눈속임”

국힘 발의 특별법 특례 축소 가능성 직격

이 시장 “당내 특위 구성해 지원해달라”

장동혁(사진 왼쪽) 국민의힘 대표와 이장우 대전시장이 14일 대전시청에서 만나 대전·충남 행정통합에 대해 논의하고 있다.

장동혁 국민의힘 대표는 14일 “대전·충남을 합쳐 놓고 그다음에 (논의)하자는 것은 민주당의 정치공학적 눈속임”이라고 말했다.장 대표는 이날 대전시청을 방문해 이장우 시장과 만난 자리에서 여당이 추진 중인 행정통합 특별법에 담길 특례 조항 축소 우려에 대해 이같이 밝혔다. 그는 “진정한 지방분권 실현을 위해서는 발의된 특별법에 담긴 257개를 넘어 더 많은 특례를 담아내야 한다”며 “통합의 실체가 제대로 담길 수 있도록 지원하고 힘을 모아가겠다”고 말했다.이 시장은 “지자체와 전문가가 1년여 준비해 연방정부 수준이 257개 특례를 마련했다”면서 “핵심은 중앙정부의 권한 이양으로, 물리적 통합은 의미가 없다. 원칙이 훼손되면 시민께 (통합에 대해)물어볼 수밖에 없다”고 강조했다.통합 특별시 명칭을 놓고 민주당에서 나온 충청 특별시에 대전·충남이 반드시 들어가야 한다는 점을 재차 확인했다. 그는 “충청이라는 말은 충주와 청주의 앞 글자를 따온 것으로 대전과 충남, 충북 모두 용납할 수 없다”며 “충청 특별시라고 하면 120년 동안 위대한 도시를 만든 대전시민은 뭐가 되느냐”고 지적했다.이 시장은 “대전·충남의 정체성 유지와 권한 이양 등 발의된 법안이 잘 지켜질 수 있도록 당도 특위를 구성해 지원해달라”고 건의했다. 최근 갈등이 심화하고 있는 당에 대해서도 쓴소리를 날렸다. 이 시장은 “이견이 있으면 당의 기구를 통해 해결해야 한다”면서 “고강도 당무감사와 함께 선거 때만 나타나는 당협위원장에 대해 당의 과감한 결단이 필요하다”고 강조했다. 6월 지방선거를 앞두고 젊은 인재 등용을 주장하며 “필요하다면 (저를) 대상에 넣어도 좋다”고 말했다.글·사진 대전 박승기 기자