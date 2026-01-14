‘카시오 시계’ 받은 이 대통령, ‘나전칠기 드럼 스틱’ 받은 다카이치

한일 정상 간 선물 교환

김 여사에겐 화장용 붓

총리 남편에겐 갤럭시 워치

이미지 확대 다카이치 총리에게 선물한 드럼 스틱 이재명 대통령이 다카이치 사나에 일본 총리에게 선물한 나전칠기 드럼 스틱.

청와대 제공

이미지 확대 이 대통령 받은 카시오 시계 다카이치 사나에 일본 총리가 이재명 대통령에게 선물한 카시오 시계.

청와대 제공

이미지 확대 다카이치 총리 남편에게 선물한 반상기 세트 이재명 대통령이 다카이치 사나에 일본 총리 남편 야마모토 다쿠 전 중의원에게 선물한 유기 옻칠 수공예 반상기.

청와대 제공

이미지 확대 김혜경 여사가 받은 화장용 붓 다카이치 사나에 일본 총리가 김혜경 여사에게 선물한 화장용 붓.

청와대 제공

이미지 확대 다카이치 총리의 모나카 선물 다카이치 사나에 일본 총리가 이재명 대통령과 김혜경 여사 숙소에 보낸 모나카 선물세트.

청와대 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

‘등산 좋아하는 이재명 대통령에겐 카시오 시계, 드럼 취미인 다카이치 사나에 총리에겐 나전칠기 드럼 스틱’이재명 대통령과 다카이치 총리가 13일 총리의 고향이자 지역구인 나라현에서 세 번째 만나 교환한 선물이 공개됐다.14일 청와대에 따르면 다카이치 총리는 자신의 명의로 이 대통령과 김혜경 여사의 숙소에 나라현의 전통과자를 보냈다. 170년 이상 역사를 지닌 미무로 모나카, 나라현의 특산물인 감을 이용한 감 모나카, 8세기 건립된 유명 신사 카스가 타이샤의 모나카, 나라현 요시노 지역에서 재배된 칡을 활용한 떡 등이다.상대의 취미를 공략한 선물도 눈길을 끌었다. 다카이치 총리는 이 대통령의 취미인 등산에 유용한 태양광 충전이 가능한 카시오 시계를, 김 여사에게는 나라현의 붓 전문 제조사인 ‘아카시야’의 화장용 붓과 파우치를 각각 선물했다.이 대통령은 다카이치 총리에게 드럼세트와 홍삼, 청국장 분말 및 청국장 환을, 다카이치 총리 남편인 야마모토 다쿠 전 중의원에게는 유기 옻칠 수공예 반상기와 스톤접시 세트, 삼성 갤럭시 워치 울트라를 각각 전했다.다카이치 총리가 고등학교 시절부터 록 밴드를 결성해 드러머로 활동한 점을 살려 드럼 스틱에 나전칠기 장식을 추가하기도 했다. 청와대는 “드럼은 리듬을 이끄는 중심 악기로서 강인한 추진력과 유연한 조화를 동시에 상징해 다카이치 총리의 정치적 철학과도 맞닿아 있다”고 소개했다.또 다쿠 전 의원이 다카이치 총리에게 청혼할 때 “평생 맛있는 것을 해드리겠다”고 한 일화를 살려 반상기 등을 선물했다. 청와대는 삼성 갤럭시 워치를 선물한 데 대해 “총리 배우자께서 컨디션을 섬세하게 돌보실 수 있도록 한국을 대표하는 기술이 담긴 것을 선물했다”고 밝혔다. 다쿠 전 의원은 지난해 초 뇌경색이 발병해 현재 재활 중으로 이번 정상회담 때도 총리 배우자로서 모습을 보이진 않았다.나라 김진아 기자