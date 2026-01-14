홍준표 “보수 나락 보낸 정치검사 두 명, 동시에 단죄”

이미지 확대 국민의힘 대선 후보 경선에서 탈락한 뒤 정계 은퇴를 선언하고 하와이에 체류했던 홍준표 전 대구시장. 2025.06.17. 뉴시스

홍준표 전 대구시장이 윤석열 전 대통령과 한동훈 전 국민의힘 대표를 향해 “정치 검사 두 명이 동시에 단죄를 받은 밤”이라고 직격했다.이는 전날 밤 내란 특검이 12·3 불법계엄과 관련해 윤석열 전 대통령에게 사형을 구형하고, 국민의힘 중앙윤리위원회가 당원 게시판 의혹으로 한동훈 전 대표 제명을 의결한 직후 나온 발언이다.홍준표 전 시장은 14일 페이스북에 “어젯밤은 지난 4년간 나라를 혼란케 하고 보수 진영을 나락으로 몰아넣은 정치 검사 두 명이 동시에 심판대에 오른 날”이라며 “한 명은 불법계엄으로 사형 구형을 받았고, 다른 한 명은 비루하고 야비한 당원 게시판 사건으로 제명 처분을 받았다”고 적었다.이어 “정치 검사 둘이 난투극을 벌이며 분탕질 치던 지난 4년은 참으로 혼란스러운 시간이었다”며 “제명 처분으로 끝낼 게 아니라 그 잔당들까지 함께 쓸어내고 다시 시작하라”고 주장했다.홍준표 전 시장은 “비리와 배신을 밥 먹듯 하는 사람들을 데리고는 당을 다시 세울 수 없다”며 “이건 뺄셈 정치가 아니라 잘못된 과거를 청산하는 정치”라고 강조했다.앞서 그는 윤 전 대통령 사형 구형 소식이 전해진 직후에도 “목적의 정당성과 수단의 상당성을 갖추지 못한 권력은 말로가 비참해진다”며 “계엄 두 달 전 이미 탄핵을 경고했건만, 보수 출신 대통령만 다섯 명째 감옥에 가게 됐다”고 적었다.김유민 기자