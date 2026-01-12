윤리심판원 5시간 조사 마친 김병기… “충실히 소명했다”

징계 여부 놓고 밤 늦게까지 논의

김 “탈당 전혀 생각하지 않고 있어”

당 안팎에선 자진 탈당·제명 요구

박지원 “김 거취 문제 빨리 끝내야”

이미지 확대 공천헌금 수수 의혹 등으로 더불어민주당 원내대표직에서 사퇴한 김병기 의원이 12일 서울 여의도 중앙당사에서 열린 윤리심판원 회의에 출석하고 있다.

이지훈 기자

2026-01-13 5면

더불어민주당 지도부가 공천헌금 수수 의혹 등을 받는 김병기 전 원내대표에 대해 사실상 자진 탈당을 요청했지만 김 전 원내대표는 12일 윤리심판원에 직접 출석해 소명하는 쪽을 택했다. 김 전 원내대표가 ‘탈당은 없다’는 기존 입장을 고수하면서 당 지도부는 비상제명 등의 방안을 고민했다.김 전 원내대표는 윤리심판원의 첫 회의가 열린 이날 오후 7시 16분쯤 여의도 당사에서 5시간 동안 조사를 마친 뒤 취재진에 “충실하게 소명했다”고 짧게 말하고 자리를 떠났다.윤리심판원은 김 전 원내대표 조사를 마친 뒤에도 징계 여부 등을 놓고 밤 늦게까지 논의를 이어가면서 오후 8시쯤 예정됐던 당 최고위원회의도 뒤로 미뤄졌다.앞서 김 전 원내대표 측은 윤리심판원에 소명서를 제출했다고 한다. 한병도 신임 원내대표는 이날 한 유튜브 방송에서 “윤리감찰단에서 상당한 조사가 이뤄진 것으로 안다”고 말했다.김 전 원내대표는 강선우 무소속 의원이 2022년 김경 당시 서울시의원 후보자로부터 1억원의 공천 헌금을 수수한 사실을 묵인했다는 의혹을 포함해 총 13개 의혹을 받고 있다. 구체적으로 ‘차남 숭실대 편입 관여 의혹’, ‘지방선거 공천 헌금 수수 의혹 및 관련 탄원서 무마 의혹’, ‘배우자의 동작구의회 업무추진비 사적 유용 의혹’ 등이다.당 안팎에선 김 전 원내대표의 자진 탈당과 제명 요구가 계속되고 있다. 오는 6월 지방선거를 앞두고 당에 부담이 되는 요소를 조속히 덜어내야 한다는 이유에서다. 박지원 민주당 의원은 이날 오전 CBS 라디오에서 “윤리심판원 결과가 나오면 자진 탈당을 권하거나 최악의 경우 제명까지도 오늘(12일) 내로 빨리해야 된다고 본다”고 했다.일각에선 윤리심판원에 관한 사항을 규정한 민주당 당규 제17조(징계시효)를 근거로 최고 수위인 ‘제명’이 나오기는 어려울 수 있다는 주장도 나왔다. 해당 규정엔 “징계 사유가 발생한 날로부터 3년이 경과하면 징계하지 못한다”고 명시돼 있다. 민주당 지도부 소속 한 의원은 “결과를 섣불리 판단할 수 없지만 당 지도부는 정무적인 판단까지 종합적으로 고려해 판단할 것”이라고 말했다.김 전 원내대표 측 관계자는 “제대로 소명하고 좀 지켜봐야될 것 같다”며 “탈당에 대한 생각을 전혀 하지 않고 있다”고 했다.이준호·김서호 기자