이준석 ﻿“장동혁·조국 만나자” 제안… 혁신당 “국힘은 개혁 대상” 거절

이, 공천헌금·통일교 특검 협력 촉구

장 “조건 없이 수용… 조국 결단 기대”

혁신당 “국힘에 도주로 제시 부적절”

이미지 확대

2026-01-12 6면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이준석(왼쪽) 개혁신당 대표가 11일 장동혁(가운데) 국민의힘 대표와 조국(오른쪽) 조국혁신당 대표에게 ‘김병기·강선우 더불어민주당 의원 공천 헌금’과 통일교 금품수수 의혹 특검 수사를 논의할 야당 대표 연석 회담을 제안했다. 장 대표는 ‘조건 없는 수용’으로 화답했으나 혁신당은 “국민의힘은 개혁의 대상이지 주체가 아니다”며 사실상 제안을 거절했다.이날 이 대표는 페이스북에 “돈공천이라는 명징한 혐의 앞에서도 수사는 지지부진하고 통일교 특검도 시간만 끌며 뭉개지고 있다”며 연석 회담을 제안했다. 특히 “혁신당도 분명한 야당”이라며 “부패한 여당에 맞서 특검과 공정수사를 압박하는 것이 야당의 본분”이라고 특검법 논의 참여를 압박했다. 이 대표는 이날 두 대표에게 직접 전화해 회담을 제안하기도 했다.조 대표는 별다른 반응을 내놓지 않았다. 다만 대변인실을 통해 “국민의힘에 ‘도주로’를 제시하려는 이 대표의 제안은 부적절하다”고 회담을 거절했다. 혁신당은 “국민의힘이 ‘야당’이라며 돈공천 수사 대상에 포함되지 않는 것처럼 언급해서는 안 될 것”이라고 했고, 통일교 특검에 대해서도 “신천지 수사 배제 불가”라며 반대 입장을 밝혔다.반면 장 대표는 페이스북에 “신속한 특검법 입법을 위해 야당이 함께 힘을 모으자는 이 대표의 제안을 조건 없이 수용한다”고 환영했다. 장 대표는 또 “조건을 붙이는 것은 특검법에 진정성이 없음을 인정하는 것”이라며 “나머지는 만나서 조율할 문제다. 조 대표의 대승적 결단을 기대한다”고 했다. 국민의힘과 개혁신당은 앞서 통일교 특검법 공동 발의에 이어 ‘민주당 공천 헌금 특검’에도 공조에 나설 예정이다.손지은 기자