강기정 시장 출판기념회에 시민 1만여명 운집

이미지 확대 강기정 광주시장의 출판기념회가 11일 광주 서구 김대중컨벤션센터에서 열렸다.

강기정 광주시장이 11일 서구 김대중컨벤션센터에서 출판기념회를 열고 시민들과 만났다.이날 출판기념회는 강 시장의 새로운 저서 ‘광주, 처음보다 더 극적인 두 번째 등장’을 선보이는 자리였다. 강 시장은 행사장을 찾은 1만여명의 시민들에게 ‘부강한 광주’, 나아가 부강한 광주·전남’의 비전을 밝히고, 지난 시정의 과정을 돌아봤다.이날 행사는 별도의 공식 식순 없이 행사장을 찾은 시민들과 함께 어울리며 자연스럽게 사진을 찍고 대화를 나누는 방식으로 진행됐다. 시민들과 가깝게 소통하고, 시정비전 등을 직접 밝히며 스킨십을 강화하려는 의도로 풀이된다. 이를 통해 강기정의 장점인 추진력과 진정성을 동시에 보여줬다는 평가다.이날 행사에는 강 시장이 그간 보여준 시정운영과 정치적 행보를 지지하는 시민 1만여명이 자리를 함께했다. 광주·전남 행정통합을 공동 선언한 김영록 전남도지사도 행사장을 찾아 축하했다.축사를 위해 무대에 오른 김영록 지사는 “강 시장은 국회의원, 정책위의장, 청와대 정무수석을 지내며 강한 추진력을 보여줬고, 정말 일을 잘하는 분이다”며 “강 시장과 함께 광주·전남 대통합이라는 시도민 염원을 반드시 성사시켜 광주·전남의 새로운 역사를 만들겠다”고 말했다.문재인 전 대통령이 축전을 보낸 것을 비롯해 우원식 국회의장, 정청래 민주당 대표, 조국 조국혁신당 대표, 김동연 경기도지사, 김관영 전북도지사, 박지원 국회의원, 정세균 전 국무총리 등이 영상으로 축하를 보냈다.강기정 시장은 “광주·전남 행정통합은 저의 25년 정치 여정에서 가장 가슴 떨릴 정도의 큰 판”이라며 “부강한 광주·전남을 향해 앞으로도 시민들의 손을 맞잡고 뚜벅뚜벅 나아가겠다”고 말했다.광주 홍행기 기자