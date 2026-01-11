민주당 최고위원 보궐선거 후보 합동연설회

이미지 확대 11일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 더불어민주당 최고위원 보궐선거 후보자 합동연설회에서 후보들이 손을 맞잡고 기념 촬영을 하고 있다. 사진 왼쪽부터 강득구·이성·이건태·문정복 의원. 2026.1.11 이지훈 기자

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

11일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 더불어민주당 최고위원 보궐선거 후보자 합동연설회에서 후보들이 손을 맞잡고 기념 촬영을 하고 있다. 사진 왼쪽부터 강득구·이성·이건태·문정복 의원.이번 최고위원 보궐선거에서는 6·3 지방선거 출마를 위해 사퇴한 3명의 최고위원 후임이 선출된다.이지훈 기자