與 “김병기, 애당의 길 고민해달라”…자진 탈당 요구

박수현 “당원·의원 요구 날이 갈수록 강해져”

“지도부 향한 제명 요구 움직임까지 임박”

제명 염두 질문엔 “모든 가능성 열려있어”

박수현 더불어민주당 수석대변인이 11일 국회 당대표회의실에서 현안 관련 기자 간담회를 열고 있다.

박수현 더불어민주당 수석대변인은 11일 각종 비위 의혹을 받는 김병기 전 원내대표를 향해 “애당의 길이 무엇인지 깊이 고민해보시길 요청한다”며 사실상 자진 탈당을 요구했다. 불응 시 제명 조치까지 고려하겠다는 점을 시사했다.박 수석대변인은 이날 국회에서 열린 기자간담회에서 “김병기 의원에 대한 단호하고 신속한 조치를 요구하는 당원과 의원들 요구가 날이 갈수록 강해지고 있다”며 이같이 말했다.그는 “지도부는 신속한 윤리심판원 심판 결정에 맡긴다는 긴급 최고위원 의결 입장을 유지하고 윤리심판의 독립성을 보장하기 위해 노력하면서 소속 의원들의 김 의원 자진 탈당 요구와 집단 입장 표명도 자제를 요청했다”고 말했다. 그러면서 “이제는 지도부를 향한 제명 요구 움직임까지 임박해있다”고 덧붙였다.그는 “자진 탈당을 요구하는 당원과 의원들의 요구도 애당심의 발로라는 것을 김병기 의원도 잘 알고 있을 것”이라며 “그토록 소중하게 여겨왔던 애당의 길이 무엇인지 깊이 고민해보시길 요청한다”고 했다.박 수석대변인은 당이 제명까지도 고려하고 있다는 했다. 그는 “애당의 길 깊이 고민해달라고 요청하는 것은 모든 가능성이 열려 있다는 뜻”이라며 ‘제명도 염두하고 있는 것이냐’는 질문에 “모든 가능성이 열려있다고 말씀드렸다”고 했다.한편 김 의원은 12일 열리는 당 윤리심판원 회의에 직접 출석해 본인을 둘러싼 비위 의혹에 대해 소명할 것으로 보인다.이준호·김서호 기자