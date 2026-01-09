‘채상병 외압 폭로’ 박정훈·‘헬기 진입 거부’ 김문상, 준장 진급

이미지 확대 사법-법원-군사법원-채모 상병 순직 관련 박정훈 전 해병대 대령 출석 채 모 상병 순직 사건을 수사하다 해임된 박정훈 전 해병대 수사단장(대령)이 5일 항명 혐의에 대한 조사를 받기 위해 용산구 국방부 군검찰에 출석하며 취재진 질문을 듣고 있다. 2023.9.5 홍윤기 기자

해병대 수사단장으로서 채상병 순직 사건 수사 외압을 폭로했던 박정훈 대령이 준장으로 진급했다. 12·3 비상계엄 당시 계엄군 헬기 진입을 거부한 김문상 육군 대령도 준장으로 진급했다.정부는 9일 이러한 내용을 포함한 소장 이하 장성급 장교 인사를 발표했다. 박 준장은 국방조사본부장 대리로 보직될 예정이다. 국방조사본부는 국방부 직속 최고위 수사기관으로 군내 수사 등을 맡는다. 전날 발표된 국군방첩사령부 개혁안에 따르면, 민관군 합동 특별자문위원회는 방첩사의 안보 수사 기능을 국방부조사본부로 이관할 것을 권고했다.12·3 비상계엄 당시 육군 수도방위사령부 작전처장이었던 김 대령도 준장으로 진급했다. 김 준장은 계엄 당일 계엄군 헬기 진입을 거부해 국회 헬기 진입을 지연시킨 인물이다. 김 준장은 합참 민군작전부장을 맡을 예정이다.이와 함께 국방부는 육군 준장 박민영 등 27명, 해군 준장 고승범 등 7명, 해병 준장 박성순, 공군 준장 김용재 등 총 41명을 소장으로 진급시켜 주요 전투부대 지휘관 및 각 군 본부 참모 직위에 임명한다.또 육군 대령 민규덕 등 53명, 해군 대령 박길선 등 10명, 해병 대령 현우식 등 3명, 공군 대령 김태현 등 11명 등 총 77명을 준장으로 진급시켜 주요 직위에 임명할 예정이다.국방부는 출신, 병과, 특기 등에 구애되지 않고 다양한 영역에서 인재를 선발한 결과 육군 소장 진급자는 비육사 출신이 이전 진급 심사 시 20%에서 41%로, 육군 준장 진급자는 비육사 출신이 25%에서 43%로 늘었다고 밝혔다.공군 준장 진급자 중 비조종 병과 비율도 25%에서 45% 수준까지 확대됐다. 이번 인사에서 비육사 출신 비율은 관련 기록이 있는 10년 내 최고 수준이라고 국방부는 강조했다.육군 공병 병과 출신인 예민철 소장은 보병·포병·기갑·정보 장교만 맡아왔던 사단장에 보직될 예정이다. 공군 전투기 후방석 조종사 출신인 김헌중 소장은 1990년대 이후 최초로 소장으로 진급했다.해병대 박성순 소장도 기갑병과 출신으로는 최초로 사단장에 보직됐다. 또한 간부 사관 출신인 이충희 대령은 해당 제도가 도입된 1996년 이후 최초로 준장으로 진급했다.여군은 2002년 최초 여군 장군 진급자가 나온 후 최다인 5명(소장 1명, 준장 4명)이 이번 인사에 포함됐다.백서연 기자