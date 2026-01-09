靑, 이혜훈 의혹에 “과거 갑질 스크린되기 쉽지 않다”

이규연 “국민들이 인청서 해명 들어봐야”

이미지 확대 출근하는 이혜훈 후보자 이혜훈 초대 기획예산처 장관 후보자가 9일 오전 서울 중구 예금보험공사에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 취재진의 질문을 받고 있다.

뉴스1

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이규연 청와대 홍보소통수석은 9일 이혜훈 초대 기획예산처 장관 후보자의 각종 의혹에 대해 “그분의 정책이라든가 공식적인 법적 문제는 당연히 스크린(검토)하는데 과거나 이런 데서의 갑질은 진짜 스크린되기 쉽지 않다”고 말했다.이 수석은 이날 유튜브 장윤선의 취재편의점에 출연해 ‘청와대가 후보 검증 과정에서 모르지 않았을 것’이라고 하자 이같이 답했다.이 수석은 “지금 제기되는 건 20~30년 전의 일이 많다”며 “(이 후보자가 과거 정치권에서) 지금의 야당(국민의힘)으로 들어온 거였고 저희다 다 인사 검증에 문제가 있다고 하긴 어려운 부분이 있다”고 했다. 이어 “국민들이 이해해주실 거라 생각한다”고 덧붙였다.이 수석은 이재명 대통령의 입장이 ‘인사청문회까지는 가보자’라는 것이냐는 질문에 “그렇다”며 “적어도 어제까지 가진 입장은 청문회에 가서 국민 눈높이 검증을 받아야 한다”고 했다. 또 “갑질이나 투기 의혹은 아직 (의혹이) 확정된 것은 아니다”며 “국민 눈높이에 맞게 시선에 맞게 그것을 해명을 계속해나갈 것으로 기대한다”고 밝혔다.이 후보자의 분양 의혹과 관련해 이 수석은 “보도가 나왔고 사실이라고 확정되긴 아직 어렵다”며 “의도성과 고의 실수 여러 측면이 있을 거니 일단 사실인지 확인하고 의도성을 확인해야 한다”고 말했다. 이어 “국민들이 인사청문회에서 해명을 들으면 납득할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있다고 생각한다”고 했다.김진아 기자