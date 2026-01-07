행정통합 ‘급물살’에 엇갈린 행보…민주 출마 ‘러시’·국힘 ‘내실화’

현 의원·전 시장 등 등판 채비, 거물급 등판 전망

지역 통합·발전 특위 가동하며 주도권 확보 총력

국힘 “여당 ‘염불보다 잿밥’” 충청시 언급 질타

이미지 확대 민주당 대전시당은 7일 대전시의회에서 ‘대전·충남 통합 및 충청발전특별위원회’ 출범식을 갖고 본격적인 활동에 나섰다.

이미지 확대 이장우(사진 왼쪽) 대전시장과 김태흠 충남지사가 지난달 24일 충남도청에서 만나 행정통합 방향 등을 논의했다. 서울신문 DB

대전·충남 행정통합이 ‘급물살’을 타는 가운데 지역 정치권의 행보가 엇갈리고 있다. 더불어민주당에서는 초대 통합시장을 노린 출마 선언이 이어지는 반면 현직 단체장이 소속된 국민의힘은 통합특별법 ‘내실화’를 강조하고 있다.7일 현재 민주당에서는 서구청장을 지낸 초선의 장종태 의원과 재선의 장철민 의원이 출마를 선언했다. 지난 지방선거에서 낙선한 허태정 전 대전시장과 양승조 전 충남지사도 지난해 말 출판기념회와 북콘서트 등을 통해 출마 채비를 갖췄다는 평가다. 행정통합에 적극적인 찬성·환영 입장을 밝히며 활동 반경을 넓히고 있는 허 전 시장은 이달 말 출마 선언을 준비 중인 것으로 전해졌다.정치권에서는 첫 광역 통합지자체라는 상징성과 인구 357여만명을 대표하는 단체장으로서, 대선주자급 반열에 오를 수 있다는 점에서 특별법 제정 등 통합이 가시화하면 중량감 있는 인사의 도전이 이어질 전망이다. 최대 관심을 끄는 강훈식 대통령 비서실장을 비롯해 대전이 지역구인 3선 조승래 사무총장, 4선 박범계 전 법무부 장관, 충남 공주의 재선의원인 박수현 수석대변인 등이 잠재적 후보군으로 거론된다.민주당 대전시당은 이날 대전시의회에서 대전·충남 통합 및 충청 발전특별위원회 발족 기자회견을 가졌다. 참석자들은 행정통합을 지방 주도 성장의 선언 등으로 평가하며 속도감 있는 추진을 강조했다.국민의힘은 민주당이 ‘염불보다 잿밥’에만 관심이라며 불편한 속내를 감추지 않고 있다. 이장우 대전시장은 전날 민주당 ‘충남·대전통합 및 충청지역 발전특별위원회’에서 통합 지자체 명칭을 ‘충청특별시’(가칭)로 언급한 데 대해 “144만 대전시민을 무시하는 처사”라고 비판했다. 이 시장은 이날 “공론화 과정과 시도의회 의결을 거쳐 법안을 ‘대전·충남 특별시’로 냈는데 충청시를 시민들이 받아주겠느냐”면서 “대전은 충청의 수부 도시로서 전통이 있다”고 강조했다.국민의힘에서는 출마 움직임을 보이는 후보가 감지되지 않고 있다. 유력 후보인 이 시장과 김태흠 충남지사는 통합 단체장 출마와 관련해 “누가 나가냐는 것은 ‘작은 문제’”라고 선을 긋고 있다.이들은 통합지자체가 스스로 결정하고 책임질 수 있도록 재정·인사·조직에 대한 과감한 권한 이양 실현이 최우선 과제를 들며 “지난해 9월 발의된 특별법에 담긴 257개 특례가 축소된다면 ‘주민투표’를 해야 되는 상황까지 갈 수밖에 없을 것”이라고 정부와 민주당을 압박했다.다만 통합 단체장 후보는 한명이기에 조율이 필요한 상황이다. 이 시장과 김지하가 상호 신뢰가 높은 ‘정치적 동지’라는 점에서 경선 등 경쟁이 아닌 추대 가능성이 거론된다.정치권 관계자는 “행정통합은 국민의힘이 주도하다 대통령 발언 후 민주당에 힘이 쏠리면서 현재 치열한 ‘샅바’ 싸움이 전개되고 있다”면서 “통합이 사실상 돌이킬 수 없는 상황에서 여야 모두 치열한 출마 경쟁이 예상된다”고 말했다.대전 박승기 기자