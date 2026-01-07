장동혁 “12·3 비상계엄, 잘못된 수단…국민께 깊이 사과드려”

이미지 확대 장동혁 국민의힘 대표가 7일 서울 여의도 중앙당사에서 당 쇄신안을 발표하며 12·3 비상계엄에 대해 사과하고 있다. 2026.1.7 공동취재

이미지 확대 장동혁 국민의힘 대표가 7일 서울 여의도 중앙당사에서 당 쇄신안을 발표하고 있다. 2026.1.7 공동취재

장동혁 국민의힘 대표가 7일 “2024년 12월 3일 선포된 비상계엄은 상황에 맞지 않는 잘못된 수단이었다”며 대국민 사과했다.장 대표는 이날 오전 서울 여의도 중앙당사에서 ‘이기는 변화’라는 이름의 기자회견을 열고 “(비상계엄으로) 우리 국민께 큰 혼란과 불편을 드렸다”며 이같이 밝혔다.그는 이어 “자유민주주의 헌정질서를 지켜온 당원들께도 큰 상처가 됐다. 국정운영의 한 축이었던 여당으로서 그 역할을 다하지 못한 책임이 크다”며 “그 책임을 무겁게 통감하고 이 점 국민 여러분께 깊이 사과드린다”고 고개를 숙였다.장 대표는 “국민의힘은 과거 잘못을 되풀이하지 않겠다”며 “과거의 잘못된 부분을 깊이 반성하고 새로운 모습을 보여드리겠다”고 했다.그러면서 “국민의힘이 부족했다. 잘못과 책임을 국민의힘 안에서 찾겠다”며 “오직 국민의 눈높이에서 새롭게 시작하겠다”고 강조했다.또 “과거에서 벗어나 국민 속으로 들어가겠다”며 “과거의 일들은 사법부의 공정한 판단과 역사의 평가에 맡겨놓고 계엄과 탄핵의 강을 건너 미래로 나아가겠다”고 덧붙였다.장 대표는 이와 함께 당명 개정 추진 의지도 밝혔다.장 대표는 “당의 가치와 방향을 재정립하고, 전 당원의 뜻을 물어 당명 개정을 추진하겠다”고 말했다.그는 “당내 주요 현안에 대해 일정 수 이상 당원의 요구가 있을 경우 최고위원회의 의결을 거쳐 전 당원 투표를 실시하겠다”며 “책임당원의 명칭을 변경하고 당원의 권리를 강화하겠다”고 했다.이어 “지방선거 공천의 룰을 이기는 룰로 바꾸겠다”며 “경선을 원칙으로 하되 이기는 선거가 되도록, 지역과 대상에 따라 당심 반영 비율을 조정하겠다”고도 했다.이정수 기자