민주당 경기지사 후보 적합도, 김동연 31%·추미애 20%…새해 첫 조사

이미지 확대 경기도청 전경

6월 전국동시지방선거를 5개월 앞둔 가운데, 경기도민들이 더불어민주당 경기지사 후보 중 김동연 경기지사를 가장 적합하게 본다는 여론조사 결과가 나왔다.여론조사기관 엠브레인퍼블릭이 중부일보 의뢰로 지난 2~3일 경기도 거주 만 18세 이상 남녀 806명을 대상으로 조사한 결과, ‘민주당 경기도지사 후보 중 가장 적합하다고 생각하는 인물이 누구라고 생각하는가’라는 물음에 응답자 31%가 김 지사를 꼽았다.김 지사는 국회 법제사법위원회 위원장인 경기 하남갑의 추미애 의원(20%)과 오차범위를 넘어선 11%포인트 차이를 보였고, 고양을을 지역구로 둔 한준호 의원(9%)과 남양주을 김병주 의원(4%), 수원무 염태영 의원(3%)이 뒤를 이었다.국민의힘에서는 유승민 전 의원이 24%로 가장 높았고, 성남분당을 김은혜 의원(13%), 김문수 전 국민의힘 대통령 후보(12%), 성남분당갑 안철수 의원(10%), 한동훈 전 국민의힘 대표(9%)로 나타났다.김동연 경기도지사의 도정 운영 평가에 대해 긍정 평가(잘하는 편 41%, 매우 잘함 7%)가 48%로, 부정 평가(잘못하는 편 18%, 매우 잘못함 5%)인 23%에 비해 2배 이상 높았다.이번 여론조사는 구조화된 설문지를 이용한 무선 전화 면접 100% 방식으로 이뤄졌다. 표본 오차는 95% 신뢰수준에 오차범위 ±3.5%포인트, 응답률은 11.8%다. 조사와 관련한 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.안승순 기자