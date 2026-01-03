이혜훈 배우자 ‘영종도 땅 투기’ 의혹…“공항 개발로 3배 차익”

인천국제공항 개항 1년 전 2000평 매입

주진우 “토지공사 등에 매각해 거의 3배 차익”

이 후보자 측 “사실 관계 확인 중”

초대 기획예산처 장관 후보자로 지명된 이혜훈 전 국민의힘 의원이 30일 오전 서울 중구 예금보험공사에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 내란 발언 관련 입장을 밝히고 있다 2025.12.30 뉴스1

이혜훈 기획예산처 장관 후보자의 배우자가 인천국제공항 개항 직전 영종도 인근 토지를 매입해 수십억원의 차익을 남겼다는 의혹이 3일 제기됐다.주진우 국민의힘 의원이 이날 공개한 부동산 등기부등본에 따르면, 이 후보의 배우자 김영세씨는 지난 2000년 1월 18일 ‘인천 중구 중산동 189-38’ 지번의 잡종지 6612㎡(약 2000평·공시지가 13억 8800만원)를 매입했다.잡종지는 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률(공간정보법)상 용도가 명확히 정해지지 않은 땅을 말한다.매입은 인천국제공항이 2001년 3월 29일 공식 개항하기 불과 1년 2개월 전에 이뤄졌다.주 의원은 “잡종지 매수 당시는 인천공항 개항을 1년 앞두고 있어 영종도와 인근 지역에 대규모 투기 바람이 일었던 시기”라며 “서울 사는 이혜훈 부부가 인천 잡종지 2000평을 매입할 이유가 없다”고 지적했다.이어 “토지 위치를 딱 봐도 공항 개발로 인한 시세 차익을 노렸다. 명백한 부동산 투기”라고 주장했다.한국토지공사·인천도시개발공사는 2006년 12월 이 후보자 부부가 매입한 영종도 토지를 수용했다. 이 후보자의 공직자 재산 기록을 보면 수용가는 39억 2100만원이었다.주 의원은 “거의 3배에 가까운 투기 차익을 얻은 것”이라며 “경제부처 장관에 부동산 투기꾼을 앉혀서 되겠는가”라고 반문했다.이에 대해 이 후보자 측은 “사실 관계를 확인 중”이라고 밝혔다.윤예림 기자