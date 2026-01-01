총리직 제안 안 했다는 靑… 유승민 “대선 때 李가 보낸 문자 있어”

“李대통령 생각 저랑 많이 다르다”

모 의원·김민석 연락한 사실 밝혀



“말 못 알아듣느냐, 널 죽였으면…”

이혜훈 과거 보좌진에 폭언 논란

이미지 확대 유승민 전 국민의힘 의원.

연합뉴스

2026-01-02 8면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

유승민 전 국민의힘 의원이 1일 이재명 정부의 국무총리 제안 여부에 대해 “대선 기간 제안을 받았으나 무시했다”고 밝혔다. 유 전 의원은 “이재명 대통령과 저는 생각이 정말 많이 다르다”며 “저한테 더 이상 연락하실 필요도 없다”고도 했다. 유 전 의원은 이날 CBS 라디오에 출연해 “지난해 2월 민주당 모 의원이 ‘이 대표가 집권하면 총리를 맡아 달라고 전해달라고 했다’고 저에게 이야기를 했다”며 “‘나는 그럴 생각이 전혀 없다고 이 대표한테 전해라’고 얘기했다”고 말했다.유 전 의원은 당시 더불어민주당 대표였던 이 대통령이 직접 연락을 시도했다는 사실도 공개했다. 대선이 한창이던 4~5월에는 선거대책위원회를 이끌던 김민석 총리도 문자를 보냈다고 한다. 유 전 의원은 “모르는 번호였던 전화가 여러 통이 오고, 문자도 ‘이재명입니다. 꼭 통화하길 바랍니다’ 이러면서 문자가 남아 있다”고 전했다.그는 “제 입으로 떠들 일이 아니라서 입 다물고 가만히 있었다”며 “일부 기사가 나고 청와대가 사실이 아닌 이야기를 하고 이래서 오늘 팩트만 설명하는 것”이라고 덧붙였다. 지난달 29일 청와대는 “대통령실은 유 전 의원에게 총리직을 제안한 사실이 없다”고 공지했다.유 전 의원은 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 지명에 대해선 “그냥 사람 하나 빼 간 건데 이걸 통합, 연정, 협치라는 거창한 말을 붙일 일이 아니다”라고 평가절하했다.한편 이 후보자는 인사청문회를 앞두고 ‘보좌진 갑질’ 의혹이 불거졌다. 주진우 국민의힘 의원이 이날 공개한 2017년 당시 의원실 인턴의 녹취에는 “대한민국 말 못 알아듣느냐”, “너 아이큐가 한자리냐”, “내가 정말 널 죽였으면 좋겠다” 등 이 후보자의 폭언이 담겼다.이와 관련해 박지원 민주당 의원은 페이스북에 “이 후보자로부터 전화, 거듭 사과드리고 통렬한 반성을 하며 일로서 국민과 이 대통령께 보답하겠다 하신다”고 전했다. 그는 “과거 동료 의원으로서 보좌진에게 고성으로 야단친 갑질도 송구하다 인정, 사과했다”고 덧붙였다.손지은 기자