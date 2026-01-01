‘1억 공천’ 의혹 후폭풍… 김병기 감찰, 강선우 전격 탈당

여당, 공천헌금 의혹 악재 극복할까

이미지 확대 정청래(앞줄 왼쪽 네 번째) 더불어민주당 대표와 당 지도부가 1일 경남 김해시 봉하마을 노무현 전 대통령 묘역을 참배하고 있다. 정 대표는 참배 후 기자들과 만나 “노무현의 꿈, 이재명 정부 성공의 꿈, 지방선거 승리의 꿈을 이어 가겠다”고 밝혔다.

김해 연합뉴스

2026-01-02 6면

정청래 더불어민주당 대표가 1일 각종 개인 비리 의혹 등이 제기된 김병기 전 원내대표에 대한 윤리감찰을 지난달 25일 지시했다고 뒤늦게 밝혔다. 지난해 각종 악재에 이어 ‘1억원 공천 헌금 수수 의혹’으로 여론이 악화되면서 여당 지도부의 고심은 깊어진 모습이다. 오는 11일 최고위원과 원내대표 보궐선거가 국면 전환의 변곡점이 될 수 있을지 주목된다. 강선우 의원은 이날 탈당을 선언했다.정 대표는 이날 경남 김해 봉하마을을 찾아 고 노무현 전 대통령 묘역을 참배한 후 기자들과 만나 “김 전 원내대표(에 대해서)도 (지난달) 25일 윤리감찰을 지시한 바 있다”고 공개했다.정 대표는 “당내 인사 어느 누구도 지위고하를 막론하고 윤리 감찰의 대상이 되면 비켜갈 수 없다”면서 “강 의원 포함해서 어느 누구도 예외일 수 없고, 성역일 수 없다. 끊어낼 것은 끊어내고, 이어갈 것은 이어가겠다”고 강조했다. 여론을 의식해 강력한 감찰 의지를 강조한 것이다.앞서 민주당은 지난달 30일 강 의원에 대해 윤리감찰단 조사를 지시했다고 발표했지만 김 전 원내대표 감찰에 대해선 언급이 없었다. 당 관계자는 정 대표가 지난달 26일 기자회견 당시 ‘사태를 엄중하게 지켜보고 있다’고 언급한 것을 거론하면서 “원내대표가 선출직이었기 때문에 윤리감찰 지시를 비공개에 부친 것”이라고 설명했다.강 의원은 이날 페이스북을 통해 “민주당에서 탈당한다”며 “당을 떠나더라도 당이 요구하는 모든 절차에 성실히 임하겠다. 수사에도 적극 협조하겠다”고 밝혔다. 강 의원은 전날 밤 페이스북을 통해 “저는 어떠한 돈도 받은 적이 없다”면서 “누차에 걸쳐 반환을 지시했고, 반환됐음을 확인했다. 보고를 받기 전에는 해당 내용과 관련한 사실을 전혀 인지하지 못했으며 하물며 이를 지시하거나 요구한 사실도 없다”고 거듭 해명했다.당내에선 녹취 폭로를 계기로 불거진 공천헌금 의혹이 지방선거에 미칠 영향에 촉각을 곤두세우는 분위기다. 특히 당내에 악재가 겹겹이 쌓이면서 표심 확장에 상당한 부담이 될 것이란 전망이 적지 않다. 지난해 터졌던 장경태 민주당 의원의 성추행 의혹에 대한 윤리감찰단 조사 결과도 아직 나오지 않은 상황이다. 이춘석 의원의 주식 차명 거래 의혹, 최민희 의원의 피감기관 축의금 논란 등의 상처도 아물지 않았다. 이에 한동안 여당은 강력한 대야 압박과 입법 개혁으로 지지층을 결집할 것이란 분석이 많다. 정 대표도 이날 “6월 3일 지방선거 승리 비상 체제로 당을 운영하고 조속히 종합특검, 통일교 신천지 특검을 신속하게 마무리하겠다”고 공언했다.강윤혁 기자