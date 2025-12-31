[포토] ‘군사대비태세 점검’ 김민석 총리

1 / 7 이미지 확대 군사대비태세 점검하는 김민석 총리 김민석 국무총리가 31일 경기도 파주시 탄현면 만우리 육군 9사단 임진강대대를 찾아 철책선과 초소 등 경계시설을 점검하고 있다. 2025.12.31 연합뉴스

김민석 국무총리가 31일 경기도 파주시 탄현면 만우리 육군 9사단 임진강대대를 찾아 철책선과 초소 등 경계시설을 점검하고 있다.온라인뉴스부