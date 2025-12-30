김병기 특혜·갑질 의혹 10여건… 배우자·장차남까지 수사 대상

대한항공 등 스폰서 논란 시작으로

차남 편입 개입·문자 불법수집까지

배우자는 ‘업추비 카드’ 유용 혐의

장남, 국정원 비밀 누설 혐의 입건

경찰, 고소·고발 병합 수사 할 수도

이미지 확대 김병기 원내대표 사퇴 더불어민주당 김병기 원내대표가 30일 서울 여의도 국회에서 열린 민주당 원내대책회의에서 사퇴의사를 밝히고 있다. 2025.12.30 연합뉴스

2025-12-31 3면

김병기 전 더불어민주당 원내대표가 30일 각종 의혹 제기 끝에 원내대표직에서 물러났지만 여러 의혹에 대한 경찰 수사가 다각도로 진행 중이어서 수사 향방에도 관심이 쏠린다.30일 정치권과 경찰에 따르면 김 전 원내대표와 가족을 둘러싼 의혹이 연일 터지면서 수사당국에 고소·고발장이 다수 접수됐다.우선 김 전 원내대표가 대한항공으로부터 160만원 상당의 호텔 숙박권과 가족들이 공항에서 각종 특혜를 제공받았다는 의혹은 뇌물수수·청탁금지법 위반 혐의로 서울 영등포경찰서에 배당됐다.해당 의혹은 김 원내대표의 전직 보좌진이 지난해 10월 대한항공 관계자와 주고받은 문자 메시지에 하루 숙박비가 70만원대에 달하는 ‘로얄 스위트룸’의 2박 3일을 예약을 부탁하는 내용이 담긴 것을 폭로하면서 드러났다.당시 김 전 원내대표는 국회 국토교통위원회 소속이었고, 국토위에서는 대한항공과 아시아나의 합병 문제를 다루고 있었다. 김 전 원내대표는 지난 9월 국정감사 직전에는 쿠팡 대표와 호텔에서 고가 오찬을 했다는 의혹도 제기됐다.김 전 원내대표가 차남의 숭실대 편입 개입 의혹과 관련해 제3자 뇌물 제공과 직권남용을 했다며 고발된 사건은 서울 동작경찰서에서 수사하고 있다. 또한 폭로전을 벌이고 있는 전직 보좌진들로부터 텔레그램 대화 내용을 불법적으로 수집했다며 통신비밀보호법 위반 등 혐의로 고소당하기도 했다.김 전 원내대표의 배우자는 과거 동작구의회 부의장의 업무추진비 카드를 사적으로 유용했다는 의혹을 받고 업무상 횡령 등 혐의로 동작경찰서에 고발됐다. 김 전 원내대표의 장남은 국가정보원 재직 중 비밀 정보를 누설한 국정원직원법 위반 등 혐의로 서초경찰서에 입건됐다.시민단체 서민민생대책위원회는 서울경찰청에 제출한 공문에서 김 전 원내대표 지역구가 동작갑인 만큼 부실 수사 우려가 있다며 “서울경찰청이 직접 신속하고 철저하게 조사해달라”고 촉구하기도 했다.해당 사안의 중대함을 감안해 상급청인 서울경찰청이 모든 사건을 병합해 수사에 나설 가능성도 거론되지만, 서울경찰청은 아직 명확한 입장을 정하지 못한 것으로 알려졌다. 박정보 서울경찰청장은 전날 정례 기자간담회에서 “관련 사건에 대해 사건이 접수된 경찰서에서 수사가 진행되고 있다”면서도 “서울경찰청으로 가져올지 판단해 봐야 할 것”이라고 말했다.김서호 기자