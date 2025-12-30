“어릴 적 주식” 청와대 간 李대통령, 수제비 외식…줄 서서 기다렸다 [포착]

“어릴 적 칼국수·수제비 많이 먹어”

총리공관 들러 출입기자들과 차담도

이미지 확대 이재명 대통령, 국무회의 마치고 삼청동 오찬 이재명 대통령이 30일 김민석 국무총리, 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관, 위성락 안보실장 등 국무회의 참석자들과 오찬을 하기 위해 서울 삼청동 길을 걷고 있다. 2025.12.30 청와대 제공

이미지 확대 이재명 대통령, 청와대 인근 식당 깜짝 방문 이재명 대통령이 30일 국무회의를 마친 뒤 청와대 인근 삼청동의 한 식당을 방문해 직원들과 인사하고 있다. 2025.12.30 청와대 제공

이미지 확대 이재명 대통령, 기자들과 차담회 이재명 대통령이 30일 서울 삼청동 국무총리 공관에서 김민석 국무총리, 위성락 안보실장, 출입 기자들과 차담회를 하고 있다. 2025.12.30 청와대 제공

이미지 확대 이재명 대통령 차담회 이재명 대통령이 30일 서울 삼청동 국무총리 공관에서 김민석 국무총리, 출입 기자들과 차담회를 하고 있다. 2025.12.30 청와대 제공

이재명 대통령은 청와대 복귀 둘째 날인 30일 인근의 한 수제빗집을 찾아 점심을 먹고, 상인과 주민에게 인사하며 ‘복귀 신고’를 했다.강유정 대변인은 이날 브리핑에서 “이 대통령은 오늘 국무회의 종료 후 김민석 국무총리 및 청와대 참모들과 함께 청와대 인근 삼청동을 도보로 걷고 깜짝 오찬을 했다”고 밝혔다.전날 청와대 공식 복귀 이후 이 대통령이 외부에서 점심을 먹은 것은 처음이다.강 대변인은 “청와대 복귀 이튿날 삼청동 동네 한 바퀴를 돌며 깜짝 오찬에 나선 것은 인근 상인들을 격려하고 주민에게 인사를 전하기 위한 것”이라고 설명했다.청와대 춘추관에서 도보 10분 거리에 있는 유명 수제비 식당을 찾은 이 대통령은 시민과 함께 식당 앞에서 줄을 서 차례를 기다린 뒤 입장해 수제비와 감자전으로 식사했다.이 대통령은 이 자리에서 “어린 시절 워낙 칼국수와 수제비를 많이 먹고 살았다”며 ‘배고프고 힘들었던 과거’를 회고한 것으로 전해졌다.구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관, 김영훈 고용노동부 장관, 김성환 기후에너지환경부 장관, 차정인 국가교육위원장, 위성락 국가안보실장과 김용범 정책실장 등도 식사 자리에 동석했다.오찬을 마친 이 대통령은 바로 옆 총리 공관 내 삼청당으로 자리를 옮겨 다과 시간을 이어갔다.이 대통령은 출입기자들의 차담 배석 요청을 즉석에서 흔쾌히 수락, 이들과 여러 현안을 두고 허심탄회하게 대화하기도 했다.이 대통령은 한남동 관저와 청와대를 오가는 것이 불편하지 않으냔 질문에 “불편함이 없다. 총리 관저가 참 좋다”고 답했고, 이에 동석자들이 김 총리에게 “총리 관저를 잘 지켜야겠다”고 농담을 건네 웃음이 터져 나오기도 했다.이 대통령은 식당에서 총리 공관으로 걸어서 이동하며 마주친 시민들에겐 “새해 복 많이 받으시라”고 인사를 건넸고, 사진 촬영 요청에도 일일이 응했다.이 대통령은 ‘용산 시절’에도 국무회의 등 일정을 마치고 참모들과 함께 대구탕 골목 등 대통령실 인근 식당을 종종 찾아 식사하며 상인들을 격려하고 주민들과 소통해왔다.권윤희 기자