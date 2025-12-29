정치 [포토] 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 ‘첫 출근’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2025/12/29/20251229800002 URL 복사 댓글 0 수정 2025-12-29 14:42 입력 2025-12-29 14:42 1/ 5 이미지 확대 첫 출근하는 이혜훈 기획예산처 장관 후보자이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 29일 서울 중구 예금보험공사에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하고 있다. 2025.12.29 공동취재 이미지 확대 미소 보이는 이혜훈 기획예산처 장관 후보자이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 29일 서울 중구 예금보험공사에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 향하며 미소를 보이고 있다. 2025.12.29 연합뉴스 이미지 확대 취재진에 인사하는 이혜훈 기획예산처 장관 후보자이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 29일 서울 중구 예금보험공사에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 들어서며 취재진에게 인사하고 있다. 2025.12.29 연합뉴스 이미지 확대 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 첫 출근이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 29일 서울 중구 예금보험공사에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 소감을 말하고 있다. 2025.12.29 연합뉴스 이미지 확대 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 첫 출근이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 29일 서울 중구 예금보험공사에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하고 있다. 2025.12.29 [공동취재] 연합뉴스 이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 29일 서울 중구 예금보험공사에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지