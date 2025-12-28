‘김병기 리스크’… 여당, 정면돌파

김, 내일 입장 발표… 해명에 방점

당내 부담 우려에도 사퇴는 신중

진흙탕 폭로전에 리더십엔 타격

야당 “시간끌기… 즉시 사퇴하라”

김병기 더불어민주당 원내대표.

뉴시스

2025-12-29 4면

김병기 더불어민주당 원내대표가 30일 자신과 가족을 둘러싼 의혹에 대해 공식 사과를 할 것으로 전해졌다. 국민의힘은 ‘원내대표직 즉각 사퇴’를 촉구하고 있지만 사퇴보다는 의혹 소명으로 정면 돌파를 하겠다는 분위기다. 다만 당내에선 원내대표 개인 문제가 당에 부담을 준다는 부정적 여론도 감지되고 있어 리더십 타격은 불가피할 전망이다.김 원내대표는 28일 공개 일정 없이 통일교 특검 등 원내 현안을 챙긴 것으로 알려졌다. 지난 25일 전직 보좌진의 텔레그램 단체 대화방 일부를 공개한 이후 페이스북 활동도 멈췄다. 29일 ‘12·29 제주항공 여객기 참사 추모식’이 열리는 전남 무안국제공항에 다녀온 뒤 30일 원내대책회의 때 그간의 논란에 대한 입장을 정리해 밝힐 것으로 보인다. 기자간담회를 별도로 진행할 지 여부는 아직 미정이다.현재로선 김 원내대표의 사퇴 가능성은 크지 않은 것으로 분석된다. 통일교 특검, 2차 종합특검을 비롯해 연초 사법개혁 입법 드라이브를 걸어야 하는 상황에서 전격 사퇴가 미칠 파장이 예상보다 클 수 있어서다. 잔여 임기가 5개월여밖에 남지 않아 현실적으로 보궐 선거를 치르기 쉽지 않다는 것도 감안할 것으로 보인다. 차기 원내대표 선거를 준비하는 한 의원은 서울신문과 통화에서 “김 원내대표가 지금 상황을 잘 극복해야 한다”면서 “차기 원내대표 얘기는 나올 계제가 아니다”라고 했다.그러나 김 원내대표와 전직 보좌진의 진흙탕 싸움에 김 원내대표 개인을 넘어 당에도 부담이 된다는 지적은 이어지고 있다. 향후 여론 추이에 따라 거취 압박이 더 커질 수 있는 대목이다. 정청래 대표는 지난 26일 기자회견에서 “매우 심각하게 지켜 보고 있다”고 했고, 박주민 의원도 같은 날 한 라디오에서 “(저라면) 당에 대한 부담을 안 드리는 방법과 방향으로 고민할 것”이라고 했다. 민주당의 한 중진 의원도 “개인적인 문제가 당에 부담이 되는 건 사실”이라고 했다.김 원내대표가 지난 6월 집권여당의 첫 원내대표로 취임한 뒤 당과 대통령실 사이에서 가교 역할을 해온 만큼 대통령실의 의중도 중요한 변수로 꼽힌다. 다만 대통령실 고위관계자는 “대통령실에서 언급하기 어려운 문제”라며 즉답을 피했다.반면 최보윤 국민의힘 수석대변인은 이날 “더 이상 시간을 끌 게 아니라 즉각 원내대표직에서 사퇴하고 국민 앞에 책임부터 져야 한다”고 논평했다.강윤혁·곽진웅 기자