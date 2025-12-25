이미지 확대 성탄절에 교회 방문한 여당 지도부 정청래 더불어민주당 대표가 25일 경기도 용인시 수지구 새에덴교회에서 열린 성탄 예배에 참석하고 있다. 앞줄 왼쪽부터 정 대표, 이언주 최고위원, 한민수 비서실장.

연합뉴스

2025-12-26 6면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

정청래 더불어민주당 대표가 25일 경기도 용인시 수지구 새에덴교회에서 열린 성탄 예배에 참석하고 있다. 앞줄 왼쪽부터 정 대표, 이언주 최고위원, 한민수 비서실장.연합뉴스