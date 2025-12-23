김병기, ‘대한항공 호텔 숙박권’ 논란 “이유 불문 적절하지 못했다”

지난해 대한항공 숙박 초대권 사용 논란

김병기 “숙박 비용 즉각 반환하겠다”

이미지 확대 김병기 원내대표 ‘고심’ 김병기 더불어민주당 원내대표가 23일 국회에서 열린 원내대책회의에서 생각에 잠겨 있다. 2025.12.23

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

김병기 더불어민주당 원내대표는 23일 대한항공 호텔 숙박 초대권 사용 논란과 관련해 “이유 불문 적절하지 못했다”면서 “숙박 비용은 즉각 반환하겠다”고 밝혔다.김 원내대표는 이날 공식 입장문을 내고 “앞으로 처신에 더욱 만전을 기하겠다”고 했다. 다만 김 원내대표는 “숙박료는 상당히 편차가 크다”면서 “확인 결과, 2025년 현재 판매가는 조식 2인 포함해 1일 30만원대 초중반”이라고 해명했다.앞서 한 언론은 지난해 김 원내대표의 보좌진이 김 원내대표가 받은 대한항공 호텔 숙박 초대권으로 2박 3일간 약 160여만원 상당의 객실과 서비스 이용을 요구한 정황을 제보받아 보도했다.숙박권 사용 당시 김 원내대표는 국회 정무위원회 소속이었다. 정무위는 당시 대한항공·아시아나항공 합병에 따른 마일리지 통합안 등을 다루는 상임위였다.김 원내대표는 논란이 불거지자 “(숙박 초대권을) 직접 받은 게 아니라서 잘 몰랐다”면서 “신중치 못했다”고 밝혔다고 백승아 원내대변인이 전했다.김 원내대표는 관련 의혹을 묻는 취재진의 질문에도 “적절하지 못했다는 얘기를 듣고 싶은 것이냐. 맞다”고 직접 답하기도 했다.국민의힘은 이번 의혹에 대해 “국민적 분노가 커지고 있다”고 비판했다. 조용술 국민의힘 대변인은 논평에서 “청탁금지법은 직무 관련성 여부를 떠나 100만원이 넘는 금품 수수를 금지하고 있어 위반 비판을 피하기 어렵다”고 했다.강윤혁 기자