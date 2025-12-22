[포토] ‘2차 종합특검법안 발의’ 더불어민주당

1 / 5 이미지 확대 2차 종합특검법안 발의하는 더불어민주당 더불어민주당 이성윤 의원 등이 22일 국회 의안과에 윤석열ㆍ김건희 2차 종합특검법안을 제출하고 있다. 2025.12.22 연합뉴스

이미지 확대 2차 종합특검법안 발의하는 더불어민주당 더불어민주당 이성윤 의원이 22일 국회 의안과에 윤석열ㆍ김건희 2차 종합특검법안을 제출하고 있다. 2025.12.22 연합뉴스

이미지 확대 민주당, 2차 종합특검법안 발의 더불어민주당 이성윤 의원이 22일 국회 의안과에 윤석열ㆍ김건희 2차 종합특검법안을 제출하고 있다. 2025.12.22 연합뉴스

이미지 확대 민주당, 2차 종합특검법안 발의 더불어민주당 이성윤 의원이 22일 국회 의안과에 윤석열ㆍ김건희 2차 종합특검법안을 제출하고 있다. 2025.12.22 연합뉴스

이미지 확대 민주당, 2차 종합특검법안 발의더불어민주당 이성윤 의원이 22일 국회 의안과에 윤석열ㆍ김건희 2차 종합특검법안을 제출하고 있다. 2025.12.22 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

더불어민주당 이성윤 의원 등이 22일 국회 의안과에 윤석열ㆍ김건희 2차 종합특검법안을 제출하고 있다.온라인뉴스부