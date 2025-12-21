이미지 확대 고위당정협의회 개최 강훈식(테이블 왼쪽 밑에서 세 번째) 대통령실 비서실장이 21일 서울 종로구 삼청동 국무총리 공관에서 열린 제5차 고위당정협의회에서 모두발언을 하고 있다. 정부와 대통령실은 당정대 ‘원팀’ 기조를 강조하며 부동산 시장 안정을 위한 추가 대책 등을 논의했다.

홍윤기 기자

2025-12-22 5면

