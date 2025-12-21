메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

고위당정협의회 개최

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
홍윤기 기자
홍윤기 기자
수정 2025-12-21 23:45
입력 2025-12-21 23:45
이미지 확대
고위당정협의회 개최
고위당정협의회 개최 강훈식(테이블 왼쪽 밑에서 세 번째) 대통령실 비서실장이 21일 서울 종로구 삼청동 국무총리 공관에서 열린 제5차 고위당정협의회에서 모두발언을 하고 있다. 정부와 대통령실은 당정대 ‘원팀’ 기조를 강조하며 부동산 시장 안정을 위한 추가 대책 등을 논의했다.
홍윤기 기자

유정희 서울시의원, 학교 체육시설 개방 정책 논의 주도
서울시의회 바로가기
thumbnail - 유정희 서울시의원, 학교 체육시설 개방 정책 논의 주도

강훈식(테이블 왼쪽 밑에서 세 번째) 대통령실 비서실장이 21일 서울 종로구 삼청동 국무총리 공관에서 열린 제5차 고위당정협의회에서 모두 발언을 하고 있다. 정부와 대통령실은 당정대 ‘원팀’ 기조를 강조하며 부동산 시장 안정을 위한 추가 대책 등을 논의했다.

홍윤기 기자
2025-12-22 5면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기