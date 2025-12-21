‘北매체 개방’ 논의 재점화…국보법 위반 논란 불가피

李대통령 “노동신문 접근 완화”에
국민의힘 “북한에 백기투항” 비판
與, ‘北사이트 접속’ 우회 입법 추진
이재명 대통령이 노동신문 등 북한 매체에 대한 개방 필요성을 강조하면서 북한의 콘텐츠를 자유롭게 이용할 수 있는 길이 열릴지 주목된다. 다만 국가보안법 규정이 버젓이 존재하는 가운데 접근 제한을 풀 경우 위법 논란은 불가피할 전망이다. 여당에선 ‘우회 입법’ 움직임이 있는 반면 야당은 “북한에 대한 백기투항”이라고 비판했다.
21일 정치권에 따르면 북한 콘텐츠에 대한 접근 확대는 전 정부들도 꾸준히 검토했다. 진보 정권에서는 물론 윤석열 정부 시절인 2022년 7월에도 통일부는 업무 추진 계획에서 “남북 간 언론·출판·방송의 단계적 개방을 통해 상호 공감대를 넓혀가며 민족 동질성을 회복하겠다”고 보고한 바 있다.
당시 탈북 고위 외교관 출신인 태영호 국민의힘 의원은 “우리 국민들의 의식 수준은 매우 높다. 더이상 공산주의의 선전 선동에 쉽게 넘어가지 않는다”며 개방에 힘을 실었다. 지난 19일 이 대통령은 통일부 업무보고에서 북한 매체 접근권을 확대하라고 지시하며 “국민을 주체적인 존재로 취급하는 게 아니라 선전·선동에 넘어갈 존재로 취급하는 것 아니냐”고 지적한 것과 같은 맥락이다.
현재 ‘노동신문’과 ‘조선중앙통신’ 등 북한 매체 웹사이트는 국내 접속이 불가능하다. 언론과 학계 등에서만 가상사설망(VPN)을 통해 우회 접속해 열람해 왔다. 이에 대한 제한을 완화한다면 국내 매체의 뉴스를 읽듯 누구나 노동신문 등을 손쉽게 볼 수 있게 된다.
다만 현행 국보법 7조(찬양·고무 등)는 북한 체제를 찬양하거나 선전할 목적으로 만들어진 표현물을 소지·반포할 경우 처벌하도록 규정한다. 단순 호기심에 노동신문을 읽는 것은 문제가 없지만 내용을 반복적으로 온라인 공간에 게시하는 경우 문제가 될 수 있다. 노동신문은 김정은 북한 국무위원장 일가와 체제를 찬양하는 내용이 대부분이다.
북한 매체 개방성 강화를 위해 국보법을 개정하긴 현실적으로 불가능하다. 대신 여당은 북한 사이트에 자유롭게 접속할 수 있게 하는 내용의 정보통신망법 개정을 추진 중이다. 더불어민주당 한민수 의원은 지난 12일 북한 관련 정보의 유통은 금지하되, 접속 및 열람은 허용하는 내용의 법 개정안을 발의했다.
반면 장동혁 국민의힘 대표는 페이스북에 대북 방송 중단을 언급하며 “그랬던 대통령이 북한 노동신문을 놓고는 우리 국민들이 못 보게 막지 말라고 호통쳤다”고 지적했다. 그러면서 “지금 이재명 정부가 가는 목적지는 평화통일이 아니라 무장해제하고 북한에 백기 투항하는 것”이라고 했다.
백서연 기자
2025-12-22 2면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지