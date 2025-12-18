정치 [포토] 대통령실에서 다시 청와대 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2025/12/18/20251218800009 URL 복사 댓글 0 수정 2025-12-18 16:53 입력 2025-12-18 16:53 1/ 7 이미지 확대 18일 청와대 복귀를 위한 이사가 진행되고 있는 청와대 춘추관에 청와대 문양이 붙어 있다. 2025.12.18 연합뉴스 이미지 확대 18일 청와대 복귀를 위한 이사가 진행되고 있는 청와대 춘추관에 청와대 문양이 붙어 있다. 2025.12.18 연합뉴스 이미지 확대 청와대 복귀 작업이 진행되고 있는 가운데 18일 청와대 춘추관 브리핑룸에서 관계자들이 짐을 옮기고 있다. 2025.12.18 연합뉴스 이미지 확대 청와대 복귀 작업이 진행되고 있는 가운데 18일 청와대 춘추관 브리핑룸에서 관계자들이 짐을 옮기고 있다. 2025.12.18 연합뉴스 이미지 확대 청와대 복귀 작업이 진행되고 있는 가운데 18일 청와대 춘추관 브리핑룸에서 관계자들이 짐을 옮기고 있다. 2025.12.18 연합뉴스 이미지 확대 청와대 복귀 작업이 진행되고 있는 가운데 18일 청와대 춘추관 브리핑룸에서 관계자가 조명을 세팅하고 있다. 2025.12.18 연합뉴스 이미지 확대 청와대 복귀 작업이 진행되고 있는 가운데 18일 청와대 춘추관 브리핑룸에서 관계자들이 짐을 옮기고 있다. 2025.12.18 연합뉴스 18일 청와대 복귀를 위한 이사가 진행되고 있는 청와대 춘추관에 청와대 문양이 붙어 있다. 연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지