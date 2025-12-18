[포토] 대통령실에서 다시 청와대

1 / 7 이미지 확대 18일 청와대 복귀를 위한 이사가 진행되고 있는 청와대 춘추관에 청와대 문양이 붙어 있다. 2025.12.18 연합뉴스

이미지 확대 청와대 복귀 작업이 진행되고 있는 가운데 18일 청와대 춘추관 브리핑룸에서 관계자들이 짐을 옮기고 있다. 2025.12.18 연합뉴스

이미지 확대 청와대 복귀 작업이 진행되고 있는 가운데 18일 청와대 춘추관 브리핑룸에서 관계자가 조명을 세팅하고 있다. 2025.12.18 연합뉴스

18일 청와대 복귀를 위한 이사가 진행되고 있는 청와대 춘추관에 청와대 문양이 붙어 있다.연합뉴스