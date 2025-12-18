광주 불법당원 모집 징계 대상자 4~5명…정치권 ‘파문’

현직 시의원 및 구청장 포함된 듯…민주당 중앙당, 징계요청

이미지 확대 광주광역시의회 청사 전경

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전남지역 현직 군수와 내년 지방선거 출마 예정자들 중 일부가 불법 당원 모집 사실이 적발돼 중징계를 받은 가운데, 광주에서도 징계 대상자가 특정된 것으로 알려졌다.18일 민주당 광주시당에 따르면 최근 중앙당은 불법 당원 모집 혐의가 적발된 현직과 후보자들의 명단을 내려보내 징계를 요청했다.중앙당은 구체적인 징계 대상자 명단과 함께, 이들에 대한 중징계·경징계 등 징계 수위까지 정해 시당에 통보한 것으로 전해졌다.광주시당에서 징계 절차를 진행하는 대상은 광역·기초의원급 후보자 등이며, 광역·기초단체장급은 중앙당이 직접 징계한다.이들은 허위 주소 기재, 명의 도용 등의 방식으로 당원을 모집한 정황이 전수조사 과정에서 확인돼 소명 절차를 거친 대상자들이다.광주에서는 3∼4명의 현직 시의원이 징계 대상에 오른 것으로 알려졌으며, 현직 구청장도 중앙당 징계 대상에 오른 것으로 전해지고 있다.광주시당은 구체적인 징계 대상자에 대해서는 확인해 줄 수 없다는 입장이다.광주시당은 내부 절차를 거친 뒤 조만간 윤리심판원을 열어 대상자들의 소명을 듣고 징계 여부와 수위를 결정할 방침이다.징계 확정 시기는 내년 1월 민주당 최고위원 보궐선거 이후가 될 전망으로, 특히 중징계를 받은 이들은 내년 지방선거에 민주당 소속으로는 사실상 출마하기 어려울 것으로 보여 파문이 예상된다.광주 홍행기 기자