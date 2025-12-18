이미지 확대 춘천 풍물시장 상인들 만난 정청래 정청래(오른쪽) 더불어민주당 대표가 17일 강원 춘천풍물시장을 방문해 한 상인과 대화하고 있다. 이날 일정에는 황명선·박지원 최고위원, 허영 원내정책수석부대표 등 지도부가 함께했다.

춘천 연합뉴스

2025-12-18 6면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

정청래(오른쪽) 더불어민주당 대표가 17일 강원 춘천풍물시장을 방문해 한 상인과 대화하고 있다. 이날 일정에는 황명선·박지원 최고위원, 허영 원내정책수석부대표 등 지도부가 함께했다.춘천 연합뉴스