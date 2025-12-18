정치 춘천 풍물시장 상인들 만난 정청래 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2025/12/18/20251218006004 URL 복사 댓글 0 수정 2025-12-18 00:02 입력 2025-12-18 00:02 이미지 확대 춘천 풍물시장 상인들 만난 정청래 정청래(오른쪽) 더불어민주당 대표가 17일 강원 춘천풍물시장을 방문해 한 상인과 대화하고 있다. 이날 일정에는 황명선·박지원 최고위원, 허영 원내정책수석부대표 등 지도부가 함께했다.춘천 연합뉴스 정청래(오른쪽) 더불어민주당 대표가 17일 강원 춘천풍물시장을 방문해 한 상인과 대화하고 있다. 이날 일정에는 황명선·박지원 최고위원, 허영 원내정책수석부대표 등 지도부가 함께했다. 춘천 연합뉴스 2025-12-18 6면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지