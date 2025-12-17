“80% 합의 완료”…국민의힘·개혁신당 ‘통일교 특검’ 공조 드라이브

송언석 “통일교·민중기 수사 2특검 필요”

천하람 “드루킹 특검처럼 간단명료 중요”

국민의힘, ‘국회 밖 전문가’에 특검 추천권

개혁신당, 통일교 의혹 없는 ‘제3당’ 추천

이미지 확대 송언석(왼쪽) 국민의힘 원내대표와 천하람 개혁신당 원내대표가 17일 국회에서 ‘통일교 게이트’ 특별검사 추진을 위해 만나 악수하고 있다. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

송언석 국민의힘 원내대표와 천하람 개혁신당 원내대표가 17일 국회에서 만나 ‘통일교 게이트’ 특검 공동 추진에 첫발을 뗐다. 대한변호사협회, 대법원장 등 ‘국회 밖 전문가’에게 특검 추천권을 주자는 국민의힘과 통일교 의혹에서 자유로운 ‘제3당’이 특검을 추천하자는 개혁신당의 제안은 추가 협의를 거칠 예정이다.이날 회동에서 국민의힘과 개혁신당은 통일교 특검을 최대한 신속하게 출범시켜야 한다는 데 합의했다. 송 원내대표는 회동 후 “대부분 비슷한 방향으로 견해를 함께했다”고 했다. 천 원내대표는 “반드시 힘을 합쳐 더불어민주당이 (특검법을) 안 받을 수 없도록 드라이브를 걸자는 점에서 완전한 의견 일치를 봤다”고 전했다.송 원내대표는 이날 오후 국민의힘 의원총회에서도 “이번 주에 각 당의 의견을 수렴해서 다음 주 내에 발의할 수 있는 상태까지 가보자는 얘기가 나오고 있다”고 설명했다. 천 원내대표는 기자들과 만나 “오늘로 협상은 80% 정도 진행됐다”고 말했다.민주당이 주도한 메머드급 ‘3특검(내란·김건희·채해병)’과 달리 ‘소규모 특검’을 구성하자는 데도 합의했다. 박수민 국민의힘 원내대표 비서실장은 회동 후 기자들과 만나 “예산을 낭비하지 않으면서 특검을 할 수 있는 필요 적정 인원으로 (특검을 꾸리자는) 원칙이 합의가 됐다”고 말했다.다만 특검의 추천권과 수사 범위에는 추가 협의가 필요하다. 국민의힘은 민중기 특검의 편사 수사와 은폐·무마 의혹의 진상을 규명하는 특검, 통일교와 민주당 연루 게이트를 파헤치는 특검을 모두 추진해야 한다는 입장이다.반면 천 원내대표는 “민중기 특검의 수사 은폐에 대한 심각성은 충분히 공감하지만, 민주당의 특검 남발을 비판한 입장에서 쌍특검을 발의할지는 논의가 필요하다”고 했다. 천 원내대표는 ‘드루킹 특검’을 여당이 수용했던 성공 사례로 꼽으며 “이번 특검의 수사 범위도 (드루킹 특검처럼) 간단명료하게 구성하는 것이 필요하다”고 말했다.국민의힘과 개혁신당의 첫 입법 공조에도 특검법 처리는 미지수다. 국민의힘(107석)과 개혁신당(3석)이 공조해도 110석에 불과해 자력으로 특검법 처리가 불가능하다. 양당은 다음주 초쯤 특검법을 공동 발의하고 민주당에 대한 전방위 압박에 나설 예정이다.박효준 기자