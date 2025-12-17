이미지 확대 초선 모임 국민의힘 초선 모임 대표를 지낸 김대식(가운데) 의원이 16일 신임 대표로 선출된 박상웅(맨 오른쪽) 의원과 인사하고 있다. 왼쪽부터 서천호·김재섭·김대식·김용태·박상웅 의원.

