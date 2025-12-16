이재만 전 자유한국당 최고위원, 대구시장 출마…“세일즈 시장 될 것”

이미지 확대 이재만 전 자유한국당 최고위원이 16일 동대구역 광장에서 대구시장 출마를 공식 선언하고 있다. 2025. 12. 26. 대구 민경석 기자

이재만 전 자유한국당(국민의힘) 최고위원이 “세계 어디든 찾아가는 세일즈 시장이 되겠다”며 내년 6월 치러질 지방선거에서 대구시장 출마를 공식 선언했다. 대구시장 출마 후보로 꼽히는 인물 중 출마를 공식적으로 선언한 건 이 전 최고위원이 처음이다.이 전 최고위원은 16일 오후 동대구역 광장에서 기자회견을 열고 “다시 자부심을 갖고 살 수 있는 대구의 역동적인 출발을 시작하겠다”며 이같이 밝혔다. 그러면서 “대구에 세금 혜택 등 조례를 마련하고 국책사업 유치를 통해 반도체와 바이오를 양대 축으로 대구 미래 청사진을 그리겠다”고 밝혔다.재선 대구 동구청장을 지낸 그는 2014년과 2018년 지방선거 당시에도 시장 출마를 선언했으나 당내 경선에서 고배를 마신 바 있다.이 전 최고위원은 이날 대구·경북 신공항 건설의 첫 삽을 뜨겠다는 공약도 내세웠다. 그는 “신공항 건설은 관광과 문화, 교통 측면뿐만 아니라 지역 경제와도 직결된 주요 현안”이라며 “신공항 이전·건설을 지자체가 주도로 진행하되 재원이 부족할 경우 국비를 투입할 수 있다는 단서 조항이 있는데, 이를 근거로 경북도와 대구시가 먼저 재원을 투입해 첫 삽을 뜨게 할 것”이라고 말했다.이 밖에도 미국 라스베이거스 스트립 동쪽에 있는 구(球) 형태의 음악·엔터테인먼트 아레나 ‘스피어’를 대구에 유치하겠다는 공약도 공개했다. 이 전 최고위원은 “스피어 유치를 위해 나름대로 1년 동안 사전 접촉을 해왔고, 본선 후보가 되면 업무협약 체결도 가능할 것”이라고 자신감을 드러냈다.이 전 최고위원은 또 관광산업 개발과 소상공인 지원, 세금혜택 조례, 국책사업 유치를 통한 반도체∙바이오 산업 육성 등을 공약으로 제시했다.대구 민경석 기자