최고위원 출사표 낸 문정복 “지금 필요한 건 원팀 민주당”

“지방선거 압도적 승리 출발점은 당의 단결”
“당과 대통령실 갈등 부추기는 정치 선그어”
문정복(경기 시흥갑·재선) 더불어민주당 의원이 16일 “민주당은 하나로 뭉쳤을 때 가장 큰 힘을 발휘해 왔다”면서 이재명 정부 성공과 ‘원팀 민주당’을 내세우며 최고위원 보궐선거 출마를 선언했다. 문 의원은 정청래 대표 체제에서 조직사무부총장을 맡아 친청(친정청래) 당권파 후보로 분류된다.
문 의원은 이날 국회 기자회견에서 “이재명 정부의 성공을 뒷받침하고 하나로 단단한 민주당을 만들기 위해 민주당 최고위원 선거 출마를 선언한다”고 밝혔다. 그러면서 “2026년 지방선거는 이재명 정부의 국정과제를 안정적으로 완수할 수 있느냐를 가르는 중대한 분기점”이라면서 “지방선거에서 압도적으로 승리해야 한다. 그 출발점은 당의 단결”이라고 강조했다.
문 의원은 “지금 민주당에 필요한 것은 원팀 민주당”이라면서 “지금은 누가 더 앞서는지를 증명할 시간이 아니라, 누가 더 단단히 지킬 수 있는지를 증명할 시간”이라고 말했다.
이어 “분열이 아니라 결집의 방향으로, 더 강하고 더 단단한 민주당을 만들겠다”면서 “당정 관계를 흔들림 없이 원칙 위에 세우겠다. 당과 대통령실의 갈등을 부추기는 정치에는 단호히 선을 긋겠다”고 했다.
문 의원은 최고위원으로서의 핵심 과제로 ▲공정하고 예측 가능한 경선 시스템 구축 ▲당·대(민주당·대통령실) 관계의 안정적 운영 ▲당원 참여형 의사결정 구조 확대를 제시했다.
문 의원은 “이재명 정부가 국정에 전념할 수 있도록 당이 앞에서 길을 열어야 한다”면서 “당원의 뜻에서 출발하는 민주당, 흔들림 없이 하나 된 민주당으로 이재명 정부의 성공과 지방선거 승리를 끝까지 책임지겠다”고 했다.
강윤혁 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지