강권종 전 제주도 대변인 메시지팀장, 김병기 원내대표 특보 임명

강 특보 “지역민심 꼼꼼히 챙길 것” 소감

강권종(오른쪽) 더불어민주당 원내대표 특보가 지난 13일 국회 본관에서 열린 민주당 원내대표 특보 위촉식에서 김병기 원내대표로부터 특보 임명장을 받았다. 더불어민주당 제주도당 제공

“중앙 정책에 제주 현안을 반영하는 가교 역할을 하는데 최선을 다겠습니다.”강권종(40) 전 제주도 대변인 메시지팀장이 더불어민주당 원내대표 특보로 임명된 뒤 이렇게 소감을 피력했다.더불어민주당 제주도당은 강 특보가 지난 13일 국회 본관에서 열린 민주당 원내대표 특보 위촉식에서 김병기 원내대표로부터 특보 임명장을 받았다고 16일 밝혔다.강 특보는 제주 사회의 민심을 원내대표에게 직접 전달하고, 정부와 여당의 정책에 지역 현안이 제대로 반영될 수 있도록 지역과 중앙당을 잇는 가교 역할에 나설 예정이다.강 특보는 제20대 대선 이재명 제주선대위 대변인과 제21대 대선 이재명 제주선대위 공보본부장을 맡아 도민사회의 목소리를 대선 정책에 담아낸 경험을 갖고 있다.강 특보는“이재명 정부의 성공과 제주의 발전을 위해 특보 역할을 충실히 수행하겠다”며 “김병기 원내대표와 소통하며, 정부와 여당이 제주의 민심을 꼼꼼하게 챙기고 다양한 현안들을 조속히 해결할 수 있도록 노력하겠다”고 포부를 밝혔다.한편 강 특보는 제주제일고등학교와 제주대학교 정치외교학과를 졸업했으며, 제민일보와 제주일보에서 기자로 활동하다 제주도 대변인 메시지팀장을 역임했다. 제20대 대선 이재명 제주선대위 대변인과 제21대 대선 이재명 제주선대위 공보본부장, 더불어민주당 교육특별위원회 부위원장 등으로 민주당에서 활동했다.제주 강동삼 기자