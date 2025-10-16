野 “선관위 관리 부실로 부정선거 음모론 판쳐”… 김현지 재산 내역 놓고 여야 설전

野 “위촉사무원 관리 부실이 80%”

선관위 사무총장 “비율은 몰랐다”

인사처장 “보좌관 재산 공개 안 돼”

이미지 확대 (서울=뉴스1) 유승관 기자 = 허철훈 중앙선거관리위원회 사무총장이 15일 서울 여의도 국회에서 열린 행정안전위원회의 중앙선거관리위원회 등에 대한 국정감사에서 의원 질의를 경청하고 있다. 2025.10.15.

2025-10-16 6면

15일 국회 행정안전위원회 국정감사에서는 중앙선거관리위원회의 부실 선거 관리가 다시 도마 위에 올랐다. 의원들은 선관위가 선거 관리 부실의 원인을 여전히 파악하지 못하고 있다고 지적하며 강도 높은 대책을 주문했다.이성권 국민의힘 의원은 이날 국감에서 허철훈 선관위 사무총장을 향해 “선관위가 제대로 선거 관리를 하고 있지 못하기 때문에 부정선거와 관련된 음모론이 판을 치고 있다”고 지적했다. 특히 그는 “최근 네 차례 선거에서 발생한 선거 관리 부실 사례의 80%가 위촉사무원 과실이었다”며 강하게 따져 물었다. 그러나 허 사무총장이 “이렇게 높은 비율을 차지하는 줄 몰랐다”고 답하자 이 의원은 “오늘에서야 이 사실을 알았다는 것은 그동안 선관위가 원인 파악에 미흡했음을 입증하는 것”이라며 강하게 질책했다.이 의원에 따르면 위촉사무원은 사전 교육 없이 투표 당일 1시간 전에 교육을 받기도 했고 그마저도 관리가 제대로 되지 않았다. 이 의원은 “한숨이 나올 정도”라며 “교육이 모든 지역에서 동일하고 체계적으로 이뤄질 수 있도록 교육 강화 방안을 마련해 보고하라”고 요구했다.행안위 국감에선 김현지 대통령실 1부속실장의 재산 내역 제출을 두고도 공방이 벌어졌다. 고동진 국민의힘 의원은 최동석 인사혁신처장에게 김 실장의 보좌관 시절과 현재의 재산 규모 차이가 크다는 점을 들어 재산 내역을 제출할 것을 요구했다.그러자 양부남 더불어민주당 의원은 “부속실장으로 이미 재산은 공개됐고, 보좌관은 비공개가 원칙”이라고 반박했다. 최 처장 역시 “개인 사생활 보호 차원에서 그리고 공직자윤리법상 비공개자의 재산등록 내역 공개는 엄격하게 규제하고 있다”며 공개 불가 의사를 전했다.이날 국감에선 노태악 선관위원장(대법관 겸임)의 이석을 두고 여야 간 충돌이 발생하기도 했다. 국민의힘이 법제사법위원회 국정감사에서 자리를 뜨지 못한 조희대 대법원장의 사례를 들며 노 위원장도 자리를 지켜야 한다고 요구했으나 민주당은 “법사위와 행안위는 다르다”고 맞섰다.이준호 기자