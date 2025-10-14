대한매일상회 바로가기
[속보] “캄보디아서 사망한 韓국민 부검·국내운구 추진”

권윤희 기자
권윤희 기자
수정 2025-10-14 19:06
입력 2025-10-14 19:06
이미지 확대
캄보디아 노점상
캄보디아 노점상 14일(현지시간) 오후 캄보디아 수도 프놈펜 인근 노점상에서 상인이 과일을 팔고 있다. 2025.10.14 연합뉴스


대통령실 “한-캄보디아 정부 ‘스캠 합동대응 TF’ 구성 합의”

“캄보디아서 사망한 韓국민 부검 및 국내운구 추진”

“특별항공편 투입 협의…범죄혐의자는 국내서 조사”

권윤희 기자
