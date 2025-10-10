김 총리, 경주서 APEC 준비 상황 챙겨… “꼼꼼한 점검에 성패 달려”

김민석 국무총리는 3주 앞으로 다가온 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 준비 상황을 점검하고 성공적인 개최를 위해 힘써줄 것을 당부했다.
김 총리는 이날 오후 경주를 방문해 추석 연휴에도 행사를 준비한 현장 근무자들을 격려하고 정상급 숙소(PRS)와 정상회의장 등 행사 인프라 시설을 둘러봤다.
우선 경북 APEC 준비지원단 사무공간을 찾아 외교부, 경북도, 경북 소방청, 경북 경찰청, 대한상의 등 현장 상황 근무자들의 노고를 격려하고 남은 기간 동안 APEC 정상회의가 성공적으로 개최될 수 있도록 전력을 다해줄 것을 당부했다.
특히 “APEC의 성패는 현장에서 얼마나 꼼꼼하게, 총체적으로 점검하느냐에 달렸다”며 “인프라, 행사장, 숙소, 서비스, 경호, 안전, 음식 등 모든 분야에서 세심한 부분까지 선제적, 능동적, 자발적으로 점검해 달라”고 강조했다.
이어 코오롱호텔과 소노캄호텔에 조성된 정상급 숙소를 살피며 “정상들이 머무르는 동안 한국의 품격을 느낄 수 있도록 시설과 서비스 전반에서 완벽을 기해달라”고 주문했다.
김 총리는 행사 기간 정상회의장과 양자 회담장으로 사용될 화백컨벤션센터(HICO)를 찾아서는 “정상들의 동선을 사전에 점검하고 불편함이 없도록 내부 공간을 조성해야 한다”고 말했다.
정상회의 협력 병원 중 하나인 동국대 경주병원도 방문해 “위급한 상황에서도 신뢰할 수 있는 대한민국의 면모를 보여줄 수 있도록 준비에 만전을 다해달라”고 독려하기도 했다.
김 총리는 이번 현장 점검을 통해 “행사 전반에 걸쳐 세심한 준비가 느껴질 수 있어야 한다”며 ‘디테일한 부분’까지 점검하고 문제점을 사전에 대비하기 위한 현장 근무자들의 역할을 거듭 강조했다고 총리실은 전했다.
김 총리는 지난 7월 11일, 7월 15~16일, 8월 6일, 8월 29일, 지난달 26일에도 경주를 찾아 준비 상황을 챙겨왔다.
허백윤 기자
