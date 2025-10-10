민주당 “특검 조사 공무원 사망 애도…정쟁 끌어들이지 말라”

박수현 “고인 명복을 빌고 유가족 위로가 먼저”

이미지 확대 추석 연휴 뒤 정국 전망 말하는 박수현 수석대변인 박수현 더불어민주당 수석대변인이 지난 8일 국회에서 가진 기자간담회에서 추석 연휴 이후 국회 운영 전망을 말하고 있다. 연합뉴스

더불어민주당은 10일 양평 공흥지구 특혜 의혹과 관련해 김건희 특검의 조사를 받은 양평군청 공무원이 숨진 사건과 관련해 “국민의힘은 안타까운 죽음마저 정쟁에 끌어들이는 우를 범하지 말라”고 경고했다.박수현 수석대변인은 이날 입장문을 내고 “양평군 공무원의 죽음에 깊은 애도를 표한다”며 이같이 밝혔다.이어 “고인에 대해 진심으로 명복을 빌고 유가족에게 위로를 전하는 것이 먼저”라고 말했다.앞서 장동혁 국민의힘 대표는 이날 국회에서 기자간담회를 열어 “평범한 국민 한 명이 특검의 무도한 수사 때문에 극단적 선택을 했다”며 “특검의 칼날이 무고한 국민까지 겨누고 있다”고 했다.그러면서 “대한민국은 더 이상 자유민주주의 국가가 아니다. 법치주의 국가가 아니다. 국민의 국가도 아니다. 조폭 같은 특검이 미쳐 날뛰어도 모두가 침묵하는 그런 나라가 됐다”라면서 “독재는 국민의 무관심과 침묵을 먹고 자란다. 국민께 다시 호소드린다. 국민께서 지켜주셔야 한다”고 말했다.한편 숨진 공무원은 ‘양평 공흥지구 개발 특혜’ 의혹과 관련해 지난 2일 특검의 소환 조사를 받은 것으로 알려졌다.이준호 기자