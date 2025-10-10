野, 국정자원 화재 국정조사 제안…송언석 “대통령실 대응도 조사”

송언석 “컨트롤타워 책임까지 밝혀야”

“진상규명으로 국민 불안 해소 필요”

국민의힘은 10일 더불어민주당에 국가정보자원관리원 화재의 진상을 규명하는 국회 국정조사를 공식 제안했다. 107석인 국민의힘은 자력으로 국정조사를 추진할 수 없어 민주당이 거부하면 국정조사는 불가능하다.송언석 국민의힘 원내대표는 이날 국회에서 열린 국정감사 대책회의에서 “국민이 원하는 것은 한 점 의혹이 없는 진상 규명”이라며 “국민의힘에서는 국정자원 화재 사태에 대한 국정조사를 민주당에 제안한다”고 말했다.송 원내대표는 “추석 연휴 직전 발생한 대전 국정자원 화재로 709개의 행정정보 시스템이 완전히 마비되었고 국민 불편은 지금까지도 이어지고 있다”며 “이번 화재는 단순한 사고가 아니다. 국가 행정 시스템 전체가 단 한 번의 사고로 송두리째 무너질 수 있다는 매우 무서운 경고”라고 지적했다.송 원내대표는 또 “원인 규명과 복구 지연 사유, 시스템 관리와 컨트롤타워 책임까지 국정조사를 통해서 낱낱이 밝혀져야 한다”며 “특히 정부는 화재로 중단된 시스템이 647개라고 했다가 어제 다시 확인한 결과 709개로 정정했다. 화재 발생 후 2주가 되어 가는데도 피해 규모조차 정확하게 특정하지 못한 정부의 책임이 크다”고 말했다.이어 송 원내대표는 “화재 원인 역시 불분명하다”며 “평소 관리가 부실했는지조차 밝혀지지 않고 있다. 이번 국가 재난을 두고 화재 원인, 피해 규모, 컨트롤타워인 대통령실의 대응까지 총체적인 부실을 전면 재점검하고 책임 소재를 끝까지 밝혀내는 조사가 이루어져야 한다”고 강조했다.그러면서 “국민의힘은 국정자원 화재 사태 국정조사를 통해 진상 규명으로 국민의 불안을 해소하고 이재명 정권의 무능과 안일함을 바로잡도록 하겠다”고 강조했다.손지은 기자