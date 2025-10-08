송언석 “영부인 보좌보다 김현지 수호 급선무”…복수 상임위 국감 출석 추진

‘영부인 보좌’ 제2부속실장 당분간 공석
“영부인보다 ‘존엄 현지’ 권력 서열 더 높나”
“우상호, ‘100% 출석’ 대국민 약속 지켜야”
“산림청장·백현동 의혹 해당 상임위도 출석”
송언석 국민의힘 원내대표는 김현지 대통령실 제1부속실장의 보직 이동 이후 영부인을 보좌하는 제2부속실장이 공석이 된 것을 두고 8일 “‘존엄 현지’를 위해 영부인마저 소외시키는 대통령실”이라고 했다. 송 원내대표는 대통령실을 담당하는 국회 운영위원회뿐 아니라 필요한 상임위원회마다 김 실장의 국정감사 출석을 추진하겠다고 예고했다.
송 원내대표는 이날 페이스북에 “김현지 총무비서관을 제1부속실장으로 보내고 윤기천 제2부속실장이 총무비서관직으로 이동하면서, 제2부속실장직은 당분간 공석으로 둔다고 한다”며 “제2부속실 운영은 이재명 대통령의 대선 공약”이라고 지적했다.
이어 “강훈식 대통령 비서실장은 김 실장 인사를 한 달 전부터 준비했다고 주장하는데, 한 달이나 준비했다면 영부인을 보좌하는 제2부속실장직의 공백은 없었어야 마땅하다”며 “‘김현지 수호’가 ‘영부인 보좌’보다 급선무였다는 것이다. 이러니까 항간에서는 영부인보다 ‘존엄 현지’의 권력 서열이 더 높다는 이야기마저 나오는 것 아니겠느냐”고 반문했다.
송 원내대표는 “이제 김 실장이 국정감사에 나와서 세간의 여러 의혹을 불식시켜야만 한다”며 “우상호 대통령실 정무수석은 추석 전 언론 인터뷰에서 김 실장의 국감 출석 여부에 대해 ‘100% 출석한다’고 확약한 바 있다. 정무수석의 대국민 약속이 지켜질 것이라 믿는다”고도 했다.
그러면서 “국민의힘은 추석 연휴 뒤에 있을 국정감사에서 김 실장의 출석을 강력히 요구하겠다”며 “국회 운영위의 대통령실 감사뿐 아니라, 산림청장 인사개입 의혹, 백현동 비리 등 김 실장이 얽혀있는 여러 상임위 국감에 김 실장이 증인으로 출석하도록 추진하겠다”고 덧붙였다.
손지은 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지