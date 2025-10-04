수확기 앞두고 농민 울리는 ‘깨씨무늬병’…“긴급 전수조사 시급”

전국 깨씨무늬병 발생 3만 6320㏊

전남, 피해 커…이어 충남·경북·전북

전종덕 “정부 안일한 대응이 분노 키워”

이미지 확대 지난 3일 전남 화순 사평면에서 벼깨씨무늬병 피해 확산에 대한 정부의 미온적인 대응에 분노한 농민들이 벼깨씨무늬병이 심하게 든 논을 갈아엎고 있다. 진보당 전종덕 의원실 제공

추석 수확기를 앞둔 들녘에 벼 깨씨무늬병 피해가 확산하면서 최근 5년 중 피해 면적이 가장 넓은 것으로 5일 파악됐다. 농정 당국의 수확 전 긴급 전수조사와 수확 전 대책 마련이 필요하다는 지적이다.국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 진보당 전종덕 의원실이 농촌진흥청으로부터 제출받은 자료에 따르면 전국 깨씨무늬병 발생 면적은 이달 기준 3만 6320㏊(1억 986만 8000평)에 달했다.지난해 발생 면적 1만 5281㏊(4622만 5025평)의 약 2.37배에 달한다. 깨씨무늬병 평년 발생 면적은 1만 5740㏊(4761만 3500평)로 올해 들어 유독 피해가 확산한 것이다.지역별로는 전남이 1만 3337㏊(4034만 4425평)로 피해 발생 면적이 가장 넓었다. 충남은 7787㏊(2355만 5675평), 경북은 7281㏊(2202만5025평), 전북은 4432㏊(1340만 6800평)로 뒤를 이었다.피해 정도별로는 전체 면적 중 병반 면적률이 1~5%인 경우는 58.6%, 6~25%인 경우는 14.9%, 26~50%인 경우는 22.1%, 51% 이상은 4.4%로 집계됐다.벼 깨씨무늬병은 주로 벼 잎에 갈색의 깨알 같은 점무늬병 무늬가 생긴 후 벼알에 발생할 경우 표면에 갈색 얼룩점이 형성되면서 불완전한 쌀이 돼 쌀 품질과 수확량을 떨어뜨린다.전종덕 의원은 “한 해 동안 땀 흘려 지은 농사를 갈아엎을 만큼 농민들 심정은 절박하다”면서 “더 늦으면 농업재해로 인정되더라도 피해보상 사각지대가 발생할 수밖에 없어 농가 피해는 더 커질 것”이라고 지적했다. 이어 “정부의 안일한 대응이 농민들 분노를 키우고 있다”며 “농림축산식품부는 현장에 나와 피해 전수조사를 실시하고 수확 전 피해 대책을 마련해야 한다”고 강조했다.강윤혁 기자