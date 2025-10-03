박원석 前의원 “김현지, 상명여대 93학번… 1998년 내가 소개받아 李대통령과 연결”

“당시 ‘성남시민 모임’서 함께 활동”

여야, 김 실장 국감 출석 두고 공방

이미지 확대 김현지 대통령실 제1부속실장이 2일 이재명 대통령이 주재하는 수석보좌관회의에 참석해 자리에 앉고 있다.

2025-10-03 5면

출신 학교와 학번 등 신상정보가 알려지지 않아 ‘그림자 실세’로 불리는 김현지 대통령실 제1부속실장이 상명여대(현 상명대) 93학번으로 1998년 3월부터 이재명 대통령을 도왔다는 주장이 나왔다.2일 정치권에 따르면 박원석 전 정의당 의원은 전날 언론 인터뷰에서 자신이 1998년 겨울 이 대통령에게 김 실장을 처음 소개했다고 밝혔다. 박 전 의원은 “김 실장과 처음 만난 건 1998년 3월쯤으로 당시 저는 시민운동을 할 생각으로 공간을 찾고 있었다”며 “그때 이 대통령도 변호사로 ‘성남 시민모임’이라는 시민단체 집행위원으로 일하고 있었다”고 했다.이어 “그때 저는 지역 시민단체들과 연대 활동을 하는 코디네이터 역할을 하고 있었다”며 “당시 성남에서 사람을 찾는다고 해서 (김 실장을) 제 후배들한테 소개받아 연결해 줬다”고 했다. 박 전 의원은 “당시 성남시민 모임 사무국장인가 사무처장이 이 대통령 대학(중앙대) 후배로 그분, 김 실장, 저 셋이 1998년 3월 양재에서 처음 만나 소개를 해 줬고 (김 실장이) 성남 시민모임으로 가 일하게 됐다”고 과정을 설명했다. 김 실장 신상에 대해선 “상명여대 93학번으로 1998년 2월에 졸업했다”고 설명했다.국민의힘은 이 대통령 최측근인 김 실장의 국정감사 출석과 함께 주요 인적사항 공개를 요구해 왔다. 대통령실은 ‘국회가 요구하면 김 실장이 국감에 나간다’는 입장을 정리했지만 인적사항은 개인정보라며 공개를 거부했다.그러자 김장겸 국민의힘 의원은 김 실장이 신구대 조경학과 출신으로 김인호 산림청장의 제자라며 산림청장 임명에 김 실장 입김이 작용한 것 아니냐는 의혹을 제기했다. 이에 김 청장 측은 “가르친 적 없다. 명백한 허위 사실”이라고 반박했다.김 실장의 국회 운영위 국감 출석 여부와 관련해 전날 한정애 더불어민주당 정책위의장은 “안 나올 이유가 없다”고 했다. 우상호 대통령실 정무수석도 “100% 출석한다”고 말했다. 다만 이날 김영진 민주당 의원은 “부속실장으로 국감에 나온 예가 없다”고 선을 그었다.이준호 기자