김 총리 “연휴 앞두고 각종 위험 대비” 당부…경찰·소방 격려 방문도

중앙안전관리위 회의서 “다중운집 행사 안전 관리”

무전으로 현장 경찰에 “대한민국 경찰이 짱” 격려

이미지 확대 중앙안전관리위원회서 발언하는 김민석 국무총리 김민석 국무총리가 2일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 중앙안전관리위원회 겸 중앙·지방안전점검회의에서 모두발언을 하고 있다. 2025.10.2 연합뉴스

이미지 확대 김민석 국무총리, 서울경찰청 112종합상황실 방문 김민석 국무총리가 추석 연휴를 하루 앞둔 2일 서울 종로구 서울경찰청 112종합상황실을 방문, 근무자들을 격려한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 2025.10.2 연합뉴스

김민석 국무총리는 2일 “행정안전부와 문화체육관광부 등 관계 부처와 지방자치단체는 하반기 (다중운집) 행사의 사고 제로를 목표로 안전 관리에 만전을 기해 주시길 바란다”고 강조했다.김 총리는 이날 정부서울청사에서 열린 제131차 중앙안전관리위원회 회의 모두발언에서 “행안부를 중심으로 관계 부처 및 지자체가 다중운집 행사에 대한 안전 관리를 특별히 집중적으로 해야 할 것 같다”며 이렇게 밝혔다.추석 연휴를 앞두고 “관계부처는 산업재해, 교통사고, 화재 등 각종 위험에 철저히 대응 태세를 유지해야 한다”고도 당부했다.김 총리는 정부가 기후 변화로 인한 각종 재난에 대응하기 위한 종합 대책을 마련했다고 소개했다.정부는 먼저 하천·제방·하수도 등 각종 인프라를 대폭 개선하고, 기상 및 피해 예보 시스템의 정확도와 신속성을 높일 방침이다.또 호우 대응 체계를 개편하고 인공지능(AI) 등 정보 기술에 기반한 대응 시스템을 만들어 나가는 한편 피해 복구 체계도 피해 지역 및 피해자의 수요에 맞게 보완할 계획이다.김 총리는 앞서 이날 오전 서울경찰청과 종로소방서를 찾아 비상근무태세를 점검하고 격려하기도 했다.김 총리는 서울경찰청 112 종합상황실을 방문한 자리에서 “112는 어른부터 아이까지 남녀노소가 다 아는 온 국민의 일종의 생명줄 번호”라며 “남들 쉬는 시간, 저녁 시간, 휴일에 우리를 지켜주는 경찰 전체에 감사를 드린다”고 말했다. 그러면서 “건강을 관리하며 시민의 안전도 지켜달라”고 당부했다.그는 무전을 통해 현장 경찰들에게 “대한민국 경찰이 최고다. 짱이다”라며 “여러분 덕분에 대한민국과 서울시민이 안전하다”고 감사를 전하기도 했다.종로소방서에서는 “통계를 보면 제일 국민의 신뢰도가 높고 기대하는 분들이 소방대원이 아닌가 한다”며 “절대 다치는 일 없이 몸도 잘 관리해달라”며 격려했다.허백윤 기자