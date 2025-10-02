‘보직 변경’ 김현지 국감 증인 논란… 우상호 “100% 출석할 것”

與 “金, 국회 결정 따른다는 입장”

‘출석 회피 인사’ 비판에 정면 반박



산림청장에 대학 은사 추천 의혹

野 “소문대로 세긴 세구나 의심”

이미지 확대 김현지 대통령실 제1부속실장.

연합뉴스

2025-10-02 6면

김현지 대통령실 제1부속실장의 국회 국정감사 출석 여부가 이번 국감의 최대 관심사로 떠오른 가운데 대통령실과 여당에서 출석에 무게를 둔 발언이 잇따라 나왔다. 최근 보직 변경에 대해 출석 회피 목적이 아니냐는 비판이 나오자 대응에 나선 것이다. 김남준 대통령실 대변인은 1일 브리핑에서 김 실장의 국감 출석 여부와 관련해 “본인은 국회 결정에 100% 따르겠다는 입장을 분명히 하고 있다”며 “그 입장에 변함이 없다”고 말했다.우상호 대통령실 정무수석도 이날 공개된 언론 인터뷰에서 “100% 출석한다”고 밝혔다. 김 실장의 보직 변경이 국회 출석을 회피하기 위한 것이라는 비판이 나온 데 대해선 “김현지 한 사람 때문에 대여섯 명을 인사이동한다는 말이냐”고 반문했다. 이재명 대통령의 최측근 인사인 김 실장은 대통령실 총무비서관을 맡고 있다가 국감을 앞두고 지난달 29일 제1부속실장으로 보직이 변경됐다.한정애 더불어민주당 정책위의장도 이날 MBC 라디오에서 “(야당이) 이상한 방식으로 자꾸 문제를 제기하고 있기 때문에 그런 것들이 해소될 필요도 있다”며 “안 나올 이유는 없다”고 말했다. 다만 실제로 김 실장이 국회에 출석하게 될지는 아직 미지수다. 민주당의 한 의원은 서울신문과의 통화에서 “(이 사안에 대해) 당내에서 구체적으로 논의한 적은 없다”고 밝혔다.국민의힘은 연일 김 실장에 관한 의혹을 언급하며 국회 출석을 압박했다. 송언석 국민의힘 원내대표는 “감추면 감출수록 의혹이 커진다. 이미 출처가 불분명한 재원으로 상당히 많은 부동산을 보유하고 있다는 것이 지난 국감 기간 밝혀진 바 있다”고 지적했다.김장겸 국민의힘 의원은 김 실장의 신상정보가 거의 알려지지 않은 점과 관련해 “김 실장이 경기 성남에 있는 신구대 환경조경학과를 졸업했으며 지난달 산림청장에 임명된 김인호 전 신구대 환경조경학과 교수가 은사라는 제보를 받았다”고 주장했다. 그러면서 “사적인 인연으로 산림청장을 추천했고, 과연 소문대로 세긴 세구나 하는 의심을 갖게 되는 것이 자연스럽지 않겠느냐”고 덧붙였다.이준호 기자