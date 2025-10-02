李대통령 “전작권 회복, 한미연합 방위태세 주도”

국군의날 ‘스텔스 무인기’ 첫 공개



전작권 ‘회복’ 표현, 李 직접 고쳐

스마트·방산·처우 개선 투자 제시

“독립군·광복군, 한국 국군의 뿌리”

‘외압 폭로’ 박정훈 보국훈장 삼일장

‘괴물 미사일’ 현무-5 등 위용 뽐내

이미지 확대 국군의날 사열하는 李대통령 이재명 대통령이 1일 충남 계룡대 대연병장에서 열린 건군 77주년 국군의날 기념식에서 행사를 총괄하는 제병지휘관을 맡은 최장식(가운데) 육군 소장의 안내를 받으며 안규백(왼쪽) 국방부 장관과 함께 열병차량에 탑승해 도열한 군을 사열하고 있다.

계룡 연합뉴스

이미지 확대 국방부가 지난달 29일 건군 77주년 국군의날 기념 미디어데이 행사에서 공개한 30㎜ 차륜형 대공포(왼쪽 사진). 오른쪽 사진은 공군 특수비행팀 ‘블랙이글스’가 1일 충남 계룡대에서 열린 국군의날 기념행사에서 고난도 기동비행을 하는 모습.

계룡 연합뉴스

2025-10-02 1면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이재명 대통령은 1일 취임 후 첫 국군의날 기념사에서 “굳건한 한미동맹 기반 위에 전시작전통제권을 회복해 대한민국이 한미 연합 방위 태세를 주도해 나가도록 하겠다”고 말했다. 또 12·3 비상계엄에 군이 연루된 것과 관련, “불법 계엄의 잔재를 청산하고 헌법을 수호하는 군대를 재건하겠다”고 강조했다.이 대통령은 이날 계룡대에서 열린 건군 77주년 국군의날 행사에서 “확고한 연합방위 능력과 태세는 한반도의 평화와 안정은 물론 지역의 안정과 공동번영에 확고하게 기여할 것”이라고 밝혔다.전작권 ‘환수’가 아니라 ‘회복’이라고 한 것은 전작권을 원래 상태로 되돌리겠다는 의미를 강조한 것으로, 이 대통령이 직접 표현을 고쳤다고 한다. 이 대통령은 대선 당시 ‘임기 내 전작권 전환 추진’을 공약했고, 이 같은 내용은 국정과제에도 포함됐다.이 대통령은 한국이 세계 5위 군사력을 갖춘 군사 강국이라는 점을 지적하며 ‘자주국방’ 필요성을 강조했다.이 대통령은 “우리 국방력에 대한 높은 자부심과 굳건한 믿음에 기초해 강력한 자주국방의 길로 나아가야 한다”며 “급변하는 안보 환경에 능동적으로 대응하려면 자주국방은 필연”이라고 말했다.이 대통령은 자주국방을 위해 스마트 정예 강군, 방위산업 육성, 장병 처우 개선 등 3가지 방안을 제시했다.이 대통령은 “병력 숫자에 의존하는 인해전술식 과거형 군대로는 부족하다”며 “AI(인공지능) 전투로봇, 자율드론, 초정밀 고성능 미사일 등 유무인 복합 첨단 무기체계를 갖춘 부대가 바로 그 해법”이라며 첨단 항공엔진과 스텔스 기술 등에 대폭 투자하겠다고 했다. 특히 이 대통령은 “부상 장병에 대한 예우를 강화해 ‘부를 땐 국가의 자녀, 다치면 나 몰라라’라는 한탄이 통용되지 않도록 하겠다”고 밝혔다.이 대통령은 비상계엄 사태와 관련해 군 조직의 태도 개선도 촉구했다. 이 대통령은 “작년 12월 3일 극히 일부 군 지휘관들은 군 본연의 임무를 망각한 채 최고 권력자의 편에 서서 국민을 향해 총부리를 겨눴다”고 했다.이어 “그러나 그 후과는 실로 막대하다”며 “군이 하루속히 국민적 신뢰를 회복하고 본연의 임무와 역할을 제대로 수행해야 한다”고 촉구했다. ‘내란 종식’은 이재명 정부의 주요 과제 중 하나이지만 이 대통령이 직접 ‘계엄 잔재 청산’을 언급한 것은 처음이다.이 밖에도 이 대통령은 “오늘은 77번째 국군의날이지만 우리 군의 역사는 그 이전부터 시작됐다”며 “조국의 독립을 위해 싸운 독립군과 광복군이 바로 대한민국 국군의 뿌리이자 근간”이라고 했다. 윤석열 정부에서 있었던 육군사관학교 내 홍범도 장군 흉상 이전 추진 등 역사 왜곡 논란을 매듭짓겠다는 의도로 풀이된다.이 대통령은 이날 행사에 6·25 전쟁에 간호장교로 참전한 95세 이종선씨와 해군 UDT 하사로 전역한 산악인 엄홍길씨 등 국민대표 7명과 함께 입장했다. 이 대통령은 사열 후 채상병 사건 당시 상부의 압력에 굴하지 않고 수사했던 박정훈 해병대 수사단장에게 보국훈장 삼일장을 수여했다. 박 단장은 거수경례를 하며 “충성을 다하겠다”고 말했다.이날 국군의날 행사에는 군이 보유한 무기체계 40여종, 100여대가 등장했다. 지난해 국군의날에 진행한 시가행진에 비해 행사 규모가 축소됐지만 핵심 무기들은 올해도 나왔다.특히 AI 자율임무 수행 능력을 바탕으로 은밀 침투 및 정밀 타격 임무가 가능한 다목적 스텔스 무인기는 올해 처음 대중에 공개됐다.행사장에는 항공기·탄도탄에 대응하는 미사일 방어 체계인 천궁-II, 고도 40㎞ 이상에서 적의 미사일을 정확히 요격·파괴하는 장거리지대공미사일(L-SAM), K방산의 대표 상품인 K9 자주포와 K2 전차, 지난해 국군의날에 처음 선보인 고위력 탄도 미사일 현무-5 등이 위용을 뽐냈다. 특히 ‘괴물 미사일’로도 불리는 현무는 북한을 자극하지 않기 위해 등장하지 않을 것이란 전망도 있었지만 이날 열병식에 선보이며 적의 도발에 압도적인 화력으로 대응하겠다는 군의 의지를 보여 줬다는 평가가 나왔다.김진아·류재민 기자