與 도당위원장 사퇴하는 문진석, 충남지사 출마하나

이미지 확대 문진석 더불어민주당 의원

2025-10-01 8면

문진석 더불어민주당 의원이 충남도당위원장직을 내려놓을 것으로 확인됐다. 내년 지방선거에서 충남지사에 출마하기 위한 포석이라는 해석이 나온다.문 의원은 30일 서울신문과의 통화에서 “도당위원장이 내년 지방선거를 끌고 가야 하는데 원내운영수석 업무에 묶여 있어 그럴 입장이 되지 않아 자리를 비켜 주는 게 어떠냐는 당내 권고도 있었고, 내 생각도 일치했다”며 “추석 연휴 전에는 물러날 것”이라고 설명했다.민주당 당헌·당규는 시도지사에 출마하기 위해서는 선거 240일 전에 시도당위원장직에서 사퇴해야 한다고 규정하고 있다. 이에 내년 6월 3일 치러지는 지방선거에 출마하기 위해서는 오는 6일 전에 시도당위원장직에서 사퇴해야 한다. 문 의원은 출마설에 대해 “그런 상황이 올지, 안 올지는 아직 모르겠다. 상황을 지켜봐야 할 것”이라고 밝혔다.내년 충남지사 후보 자리를 놓고 민주당 내부에서는 치열한 경쟁이 있을 것으로 예상된다. 문 의원을 비롯해 강훈식 대통령실 비서실장과 양승조 전 충남지사 등이 주요 후보로 거론된다.김서호 기자