“민주 서울시의원, 종교 신도 3000명 동원…내년 지방선거 때 김민석 밀어주려 했다”

진종오, 시의원 녹취록 공개 파장

진종오 국민의힘 의원.

진종오 국민의힘 의원이 30일 국회 소통관에서 '더불어민주당 종교단체 신도 3000명 경선 활용 시도 의혹' 기자회견을 열고 제보받은 녹취 파일을 재생하고 있다.

뉴스1

2025-10-01 8면

진종오 국민의힘 의원은 30일 더불어민주당 소속의 한 서울시의원이 내년 지방선거에서 김민석 국무총리를 지원하기 위해 특정 종교단체 신도 3000명의 개인정보를 활용하려 했다는 의혹을 제기했다. 정청래 민주당 대표는 당 윤리감찰단과 서울시당에 조사를 지시했다.진 의원은 이날 국회 소통관 기자회견에서 “민주당 소속 서울시 문화체육관광위원회 김모 위원장이 신도 3000명의 명단을 확보하고 그들을 권리당원으로 만들기 위해 6개월 동안 당비를 대납하겠다고 제보자를 회유했다”며 김 위원장과 제보자, 김 위원장실 직원과 제보자 사이의 통화 녹취를 공개했다. 녹취에 따르면 김 위원장은 제보자에게 “김민석으로 가시죠”라고 말했다. 진 의원은 “2026년 다가올 민주당 경선에서 김 총리를 밀어주기 위해 특정 종교단체 신도를 이용하고, 국민의 세금으로 1800만원의 당비를 대납하겠다고 회유했다”며 “당원 가입을 위해 주민등록번호, 전화번호, 통신사 등 민감정보 또한 요구했다”고 지적했다. 다만 진 의원은 어느 종교인지는 밝히지 않았다.그러면서 “민주당은 그동안 국민의힘을 향해 특정 종교 개입을 맹비난해 왔는데, 이것이 민주당의 민낯이고 내로남불이라는 신조어를 만들어 낸 민주당의 실체”라며 “민주당은 특검이든 그 무엇이 됐든 당당히 조사를 받으라”고 했다.민주당은 의혹 제기 직후 “정 대표가 윤리감찰단과 서울시당에 철저한 조사와 위법 사항이 있을 경우 징계 조치하도록 지시했다”고 밝혔다. 아울러 “시도당에는 8월 하달한 공문 ‘입당원서 처리지침 및 제출’과 관련한 위법 사항이 있을 경우 공문(제재 방안 공지)에 따라 엄중한 조치를 지시했다”고 전했다.손지은·강윤혁 기자