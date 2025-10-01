신라호텔 예약 혼란에 정치권 술렁… 국힘 “셰셰 결과는 노쇼”

결혼식 취소→환불→다시 진행

다음달 말 경북 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 앞두고 이뤄진 중국 측의 서울 신라호텔 대관 번복으로 신혼부부 및 투숙객들의 혼란이 커지면서 정치권에도 파장이 일고 있다. 국민의힘은 정부·여당을 겨냥해 ‘이재명식 호텔경제학’, ‘셰셰의 결과는 노쇼’ 등의 비난을 쏟아 내며 여론전에 나섰다.송언석 국민의힘 원내대표는 30일 국회에서 열린 원내대책회의에서 “호텔경제학 수준의 경제 상식을 가지고 대한민국 경제를 이끄는 걸 보면 관세 협상에 성공할 이유가 없다”고 지적했다.국회 국방위원장인 성일종 국민의힘 의원은 이날 페이스북에 “열심히 중국에 ‘셰셰’해 온 결과가 고작 이것이냐”며 “이재명 대통령이 말한 ‘호텔경제학’이 바로 이런 것이냐”고 꼬집었다. 그러면서 “오랜만에 대한민국이 외교 무대의 중심에 설 수 있는 절호의 기회인데, 이재명 정부의 준비 부족과 잘못된 외교 전략으로 인해 걷어차 버리는 것이 아닌지 심히 걱정”이라고 밝혔다.같은 당 박수영 의원은 페이스북에 “호텔신라는 브랜드 이미지가 하락하고 일부 위약금을 물어야 할 상황”이라며 “실상은 아무것도 없고 대한민국 국민의 짜증과 분노만 치솟게 하는 공산 독재 호텔경제학”이라고 비판했다.앞서 신라호텔은 오는 31일 APEC 정상회의 기간 국가 행사 일정을 이유로 11월 초 예정된 결혼식 및 숙박 일정을 취소했다가 번복했다. 논란이 커지자 국가 행사를 예약한 측에서 호텔 대관을 취소한 것으로 알려졌다. 신라호텔은 어떤 국가 행사인지 밝히지 않았지만 APEC에 참석하는 시진핑 중국 국가주석이 머물 것이란 관측이 나온 바 있다. 해당 기간 일정을 예약한 고객들과 보상 방안을 협의하던 신라호텔은 이날 “원래 일정대로 결혼식을 진행하기로 했다”고 밝혔다.이와 관련해 국민의힘은 국회 법제사법위원회 국정감사 증인으로 이부진 호텔신라 대표, 박상오 호텔신라 호텔운영 총괄부사장을 신청했지만 더불어민주당이 이 대표 증인 신청을 받아들이지 않은 것으로 전해졌다.법사위 소속 국민의힘 의원실 관계자는 “호텔신라 관계자와 정천수 열린공감TV 대표, 조경식 전 KH그룹 부회장이 증인 신청 명단에 포함됐지만 위원장실에서 무시할 것 같다”고 말했다. 이에 대해 민주당 관계자는 “법사위에서 왜 그 사람들을 부르느냐. 그런 터무니없는 신청에 대해서는 당연히 협조하지 않는다”고 밝혔다.김가현·강윤혁 기자